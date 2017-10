Termina prueba piloto de ruta del SITM hasta la Gobernación

“Transcaribe S.A. informa a sus usuarios que la ruta C015 Gobernación finaliza etapa piloto, por lo que operará hasta el día 3 de octubre del presente año”, se lee en pancartas improvisadas pegadas en las puertas de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

La ruta del sistema que llega hasta el Centro Administrativo Departamental (CAD) de la Gobernación de Bolívar en el kilómetro 3 de la carretera Troncal de Occidente cumple así ocho meses de prueba que arrancaron a inicios de febrero de este año y que fueron aprobados por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 5577 del 21 de diciembre de 2016.

Cuando se anunció la nueva ruta piloto, esta fue denominada como “el primero paso” para que Transcaribe llegue hasta Turbaco y, por qué no, hasta Arjona, o al menos así lo aseguró en ese momento el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quien además sostuvo que esta era una de las metas de su gobierno.

“Hemos dicho a Planeación Nacional, al Ministerio de Transporte y a Transcaribe, que la infraestructura que se tenga que desarrollar para llevar el sistema a Turbaco y Arjona, la asumiría la Gobernación. Es decir, lo único que necesitamos es aprobar las rutas y la disposición de los buses, pero toda la infraestructura como estaciones o zonas de transferencia, la asumiríamos nosotros”, dijo el mandatario departamental en ese momento.

¿Funcionó?

Conociendo las intenciones del gobernador de llevar el SITM a Arjona y Turbaco, y terminada la prueba piloto, la única respuesta que queda pendiente es si funcionó o no, y cuál es el próximo paso para mantener la ruta o extenderla, o si se queda solo en “prueba”.

Según conoció este medio el lunes la Gobernación tendría respuestas concretas sobre el futuro de esta ruta.

No más prueba piloto

El Universal tuvo acceso a una misiva enviada por Transcaribe al gobernador en la que asegura que “el Ministerio de Transporte, en la mesa de trabajo sostenida el 2 de agosto, fue enfático al señalar que no se concederían más prorrogas a la prueba piloto”, se lee en la carta firmada el 31 de agosto. La finalización de la ruta fue informada con dos meses de anticipación, al igual que la decisión de no prorrogar la prueba y las soluciones sugeridas que debían ser gestionadas por la administración departamental. Este medio conoció que aún Transcaribe no ha tenido respuesta de la Gobernación.