Tiempo de la TIR sí se cumplió: colectivo Cartagena Sin Peajes

Tras conocerse apartes de estudios hechos por la Fiscalía que determinaron que la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los peajes operados por la Concesión Vial se cumplió en abril de 2016, son muchas las posiciones frente a esta polémica revelación.

José Rodríguez, representante del movimiento “Cartagena sin Peajes”, le manifestó a este medio que comparten el cálculo del ente investigador y que lo único que queda es pedirle al nuevo alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, que tome buenas decisiones frente a los peajes.

“Respecto a lo que dice la Fiscalía, no siendo expertos en lo penal y entre lo que se conoce del tema administrativo, a nuestro concepto creemos también que la TIR se cumplió hace tiempo atrás y la concesión debe terminar.

“En aras de recuperar la institucionalidad, gobernabilidad e independientemente de la crisis administrativa por la que estamos pasando, hay que rodear al nuevo alcalde para que tome las mejores decisiones para la ciudad”, manifestó Rodríguez.

“No han cumplido”

Por su parte, aseguró que el acuerdo que el colectivo pactó con el Distrito fue infructuoso, toda vez que el estudio sobre los peajes nunca se realizó.

“Estuvimos en comunicación con el actual director de Valorización y le pregunté insistentemente para cuándo el estudio. A comienzo de año nos informaron que habían abierto una disponibilidad presupuestal y que estaban en vísperas de la contratación y solo era ultimar detalles del contrato.

“Después de unos meses, nos informaron que el estudio no se haría porque decidieron esperar una respuesta de la Contraloría General de la República, que en esos momentos iba a dar la respuesta a un control excepcional que solicitó desde Cartagena otro colectivo. Por ese lado fue infructuoso (...) En realidad lo que nos pareció desacertado no fue que el estudio no se hiciera, sino que nos incumplieron desde el primer momento”, concluyó Rodríguez.