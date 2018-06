Tierrabaja y Puerto Rey esperan que arranquen las obras del alcantarillado

En 15 días llegará la maquinaria hasta la vereda de Tierrabaja, en el corregimiento de La Boquilla, para comenzar las obras de alcantarillado, así lo aseguró el alcalde de la Localidad 2, Virgen y Turística, Gregorio Rico. Este proyecto, que las comunidades esperaban hace más de cinco años y que tiene una inversión de 15 mil millones de pesos, beneficiará también a Puerto Rey.

“Estamos en el proceso de legalización de contrato y el cobro de anticipo para que comiencen las obras por parte del contratista, el Consorcio Saneamiento del Norte”, indicó Rico.

En la mañana de ayer, la noticia llegó a los oídos de los habitantes, quienes se mostraron contentos porque “por fin” se hará realidad el alcantarillado en sus comunidades, ese por el que han protestado en más de una ocasión. Para ellos, es un gran avance que se dé la primera etapa del proyecto, pues están cansados de ver las aguas servidas en las calles, soportar los malos olores y que las fosas sépticas se rebosen constantemente.

“Desde la alcaldía de Judith Pinedo esperamos el alcantarillado, pero nunca lo vimos. Hace como dos años nos dijeron que estaban los recursos para ejecutar el proyecto, pero después se desviaron y tampoco se dio. Las más de 500 fosas sépticas que tenemos se rebosan en el invierno y ya no aguantamos más”, dijo Remberto Manrique Henriquez, representante legal de la Asociación de Agricultores de Puerto Rey.

Esperanzados en el proyecto

Divina Ortiz vive hace 30 años en Puerto Rey y siempre ha deseado el alcantarillado. Para lavar la ropa y bañarse, recoge el agua desde la fosa séptica y cuando termina, arroja el agua hacia el frente de su casa para no tener problemas con su vecino.

“Mis necesidades las hago en el monte, porque no tengo otro sitio donde ir, el agua que uso la tiro hacia afuera porque al vecino no le gusta que nada pase hacia su terreno”, narró Ortiz.

En su casa viven seis personas más y cuando oscurece, cierran las puertas de la casa para que no entren los mosquitos.

Con este contrato construirán una subestación de bombeo en un lote de Tierrabaja, según indicó Valiente Acevedo, representante legal del Consejo Comunitario de Puerto Rey.

“Con la nueva junta directiva decidimos atacar el proceso, hicimos un desacato por incumplimiento de tutela al alcalde (e) Sergio Londoño, pero el Distrito acordó que entregaría una primera parte, con una inversión de 6 mil millones de pesos para la construcción de la subestación de bombeo, y después se darían el resto de recursos”, explicó Acevedo.

Con base en estas reuniones, Londoño entregó un terreno en Tierrabaja e iniciaron la contratación.

“Estamos contentos porque el arreglo de la vía de Puerto Rey no se hace, porque el Distrito alude que mientras no se haya metido la tubería para el alcantarillado no se puede pavimentar la vía. Próximamente la comunidad se verá beneficiada para la salud de todos”, precisó el representante.

Sobre el contrato

El contrato de obra para el sistema de saneamiento básico en estas dos poblaciones fue adjudicado a Consorcio Saneamiento del Norte, cuyo representante legal es Alfredo de Jesús Amín Yaber, por un presupuesto de $2.856.118.112.

Los otros proponentes fueron Consorcio Cartagena 2S y Unión Temporal Tierrabaja.

El Distrito pagará el 30 % como anticipo, con lo cual el contratista constituirá una fiducia para el manejo de los recursos, con el fin de garantizar que estos se usen exclusivamente para la ejecución del contrato. La comisión fiduciaria será cubierta directamente por el contratista, y el otro 70 % del valor del contrato se le pagará al contratista mediante actas parciales y entrega a satisfacción al interventor del contrato.

La licitación para adjudicar la interventoría de este proyecto se inició el 25 de mayo y se cerrará el 22 de junio.