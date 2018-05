TIR de los peajes se habría alcanzado en abril de 2016

Un errado manejo del programa informático Excel sería un factor determinante para que la Fiscalía concluyera a través de un estudio técnico que los cálculos de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los peajes hechos por Luis Pacheco Castellar y José Trujillo Castellón, funcionarios de Valorización Distrital y de Edurbe, respectivamente, son erróneos y que la Concesión Vial de Cartagena ya alcanzó la TIR en abril de 2016.

Según conoció El Universal, este informe también deja sin respaldo la postura técnica de Jairo Cabrales Palencia, economista y funcionario de la Contraloría General de la República, quien estableció que a enero de 2018 la TIR estaba en un 15,8915 %, que no había alcanzado la tasa pactada contractualmente del 17,22 % y que por consiguiente no se habría generado un excedente que constituya un presunto detrimento patrimonial.

En el análisis y pruebas prácticas, Cabrales Palencia señaló que el retiro del servicio de peaje Vikingo en el 2014 conllevó a una disminución de recaudos del concesionario y como tal una disminución de los flujos de caja netos, ocasionándose con ellos un menor crecimiento de lo previsto en la TIR, lo que demandaría un tiempo mayor para lograr la tasa pactada y que por consiguiente faltarían 133 puntos básicos para alcanzar la Tasa Interna de Retorno.

No falta plata

Respecto a esto se conoció que la investigación de la Fiscalía, adelantada por el ingeniero civil Iván Lecompte Baena, no comparte la postura del funcionario de la Contraloría General de la República, ya que teniendo como base la inversión de la Concesión Vial, que es de $42 mil millones aproximadamente en valores constantes, y luego de un flujo de caja neto positivo a través de 15 años con un promedio de 10 mil millones de pesos aproximados a valores constantes, no es correcto que la Contraloría General de la República dictamine que aún se necesita para recuperar la inversión, $151.847.342.586 en valores corrientes.

Además, un aparte del informe de la Fiscalía establece que la Contraloría General de la República “presuntamente alteró los conceptos de TIR para favorecer a terceros en lo dictaminado, dentro del informe de apoyo al proceso de Responsabilidad Fiscal 1901, toda vez que se trata de un profesional de Economía y que tiene estudios de posgrado en finanzas. De lo anterior se considerará si es pertinente compulsar copias que podrían ser objeto de responsabilidad por parte del funcionario, ejecutadas al realizar el informe dentro de su competencia como servidor público.

El Universal contactó al ingeniero Lecompte para conocer detalles de la investigación, pero manifestó que no está autorizado para dar declaraciones ya que este es un hecho de la investigación.

Habló la Concesión

René Osorio, presidente de la Concesión Vial, manifestó que esta investigación parte de una denuncia instaurada por el representante legal de la empresa concesionaria en contra de varios funcionarios y que el hecho que se conozcan detalles de la investigación de la Fiscalía afecta el debido proceso. “Todo parte de una denuncia penal que interpuse en contra de funcionarios del Distrito de Cartagena que a nuestro juicio cohonestaron con funcionarios de la Contraloría Distrital de Cartagena con propósitos oscuros que entran en los terrenos de la ilicitud (...) Al parecer se violó la reserva procesal debida, por lo que le pediré a la Fiscal Quinta que tenga en cuenta el acervo probatorio, ya que esto antes de ser de conocimiento público debe pasar primero por un juez con funciones de Control de Garantías”, dijo. Osorio resaltó que no ha renunciado a la presidencia de la Concesión Vial.