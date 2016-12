Top 10: infracciones de tránsito más sancionadas en el 2016

Algunas buenas conductas en la vía parecen simples de seguir. Detenerse cuando la luz del semáforo ya no es verde, llevar siempre la licencia de conducir, estacionar solo en sitios autorizados y no ocupar las manos con el uso del celular mientras se maneja, son algunas normas que harían más seguras las carreteras. ¿Suena básico? Pues al parecer para los del volante es más complejo, y estas terminaron siendo algunas de las infracciones de tránsito más sancionadas este año.

El 22 de diciembre el sistema del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) arrojaba una cifra de 60.872 sanciones impuestas por diferentes infracciones en la vía. El año pasado, hasta el 21 del mismo mes fueron 63.577 comparendos. En el 2015 lo más sancionado fue: Conducir sin licencia (9.974), sacar el vehículo con pico y placa (9.606), parquear en lugares prohibidos (6.332), transitar en contravía (4.031), y no tener técnico-mecánica (3.678).

A continuación, las malas conductas en la vía que recibieron más comparendos de tránsito en el 2016.

1. Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas

Con 11131 comparendos esta fue la infracción más sancionada en el 2016. Incluye a carros y motos. La cifra supera a la primera en la lista del año pasado, y es una alerta para los conductores que no conocen las restricciones o que pese a saberlas al dedillo prefieren pasárselas por la faja porque “nadie se dará cuenta”, pero este año la táctica de “hacer el camino más corto”, no funcionó para estos infractores.

Sanción: 15 Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes (SMLDV), es decir, unos $344.715. Más la inmovilización del vehículo y los gastos que esto acarrea.

2. Conducir sin llevar la licencia

Esta infracción tuvo 7726 comparendos de tránsito, y es sin duda una de las sanciones más fácil de evitar o prevenir porque estos conductores multados sí tienen licencia de conducción, pero la olvidaron en casa o en la oficina y cuando el documento fue requerido, notaron que no estaba.

La ecuación es sencilla, si usted lleva siempre su cédula para hacer diligencias bancarias o ir a rumbear para acreditar su identidad y mayoría de edad, la licencia tiene la misma función en la vía. ¡No la olvide!

Sanción: 8 SMLDV. Aproximadamente $184.000.

3. Estacionar en sitios prohibidos

No todos los espacios vacíos en una calle o un andén, son sitios donde usted puede parquear. Esta lección esperamos que haya quedado aprendida por los 6066 conductores que fueron sancionados por esta conducta “típica” en la ciudad.

Sobre andenes, zonas verdes o espacio público para peatones, en vías arterias y principales, en puentes viaductos o túneles, en carriles exclusivos para el transporte masivo, y en curvas, son algunos sitios donde está prohibido parquear según el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Sanción: 15 SMLDV. Cerca de $344.715. Más la posible inmovilización del vehículo y los gastos que esto acarrea.

4. No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de pare o un semáforo en rojo

Acelerar cuando el semáforo pasa de verde a amarillo es una reacción casi instantánea de muchos conductores. Por esto y “volarse” el semáforo en rojo, fueron 5700 sancionados en el 2016.

Para que no se olvide, según el artículo 118 del Código de Tránsito esto significa cada color del semáforo:

“Roja: indica el deber de detenerse, sin pisar o invadir la raya inicial de la zona de cruce de peatones. Si ésta no se encuentra demarcada, se entenderá extendida a dos metros de distancia del semáforo. El giro a la derecha, cuando la luz está en rojo está permitido, respetando la prelación del peatón. La prohibición de este giro se indicará con señalización especial. Las autoridades de tránsito, en su jurisdicción, podrán autorizarlo.

Amarilla: indica atención para un cambio de luces o señales y para que el cruce sea desalojado por los vehículos que están en él o se abstengan de ingresar en el cruce aun disponiendo de espacio para hacerlo. No debe iniciarse la marcha en luz amarilla, ni incrementarse la velocidad durante ese lapso.

Verde: Vía libre”.

Sanción: 30 SMLDV. Más o menos $689.454.

5. Manejar sin haber obtenido la licencia.

A estos 4.216 infractores multados este año ninguna institución los ha habilitado o aprobado para sentarse detrás de un volante, sin embargo, seguramente decidieron que con el conocimiento empírico era suficiente y salieron a las vías.

Sanción: Sanción: 30 SMLDV. Más o menos $689.454.

6. Sin revisión técnico-mecánica

Esta infracción suma 3891 sanciones este año. ¿Cuáles son las condiciones que da la técnico-mecánica para que sea exigido en las vías? Según el artículo 28 del Código, “Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales”. Si quiere una respuesta más simple: garantiza que el vehículo esté en buenas condiciones y tenerlo en la vía sea seguro para los que comparten la vía con él.

Así que cuidado, ¡a cumplir los plazos de la técnico-mecánica!

Sanción: 15 SMLDV. Es decir, $344.715. Y la inmovilización del vehículo.

7. Conducir motocicletas sin observar las normas

Lo que sorprende de esta infracción no son los 2.112 sancionados, si no que no sean muchos más. A diario los cartageneros son testigos de la cantidad de imprudencias de muchos motociclistas y cómo su conducción deja dos cosas en claro: que no respetan las normas del Código de Tránsito y que no se conduelen de los demás actores en la vía que deben lidiar con su imprudencia.

Según los datos del DATT, la motocicleta es el tipo de vehículo que acapara la mayor proporción del parque con 60.327 motos registradas en la ciudad y representa el 57% del parque automotor en Cartagena. Y según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2015 de Cartagena Cómo Vamos, 6 de cada 10 atropellos durante el 2015 se dieron a causa de una motocicleta en el cual los conductores de estas mismas y peatones fueron las principales víctimas.

Sanción:15 SMLDV. Aproximadamente $344.715.

8. Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley

El artículo 42 del Código de Tránsito es claro en que “para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá por las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o sustituyan”.

Por no portar este seguro, fueron sancionados 1886 conductores desde el primero de enero hasta el 22 de noviembre de este año.

Sanción:30 SMLDV. Más o menos $689.454.

9. Transitar en contravía.

Por “no fijarse en la señalización” o simplemente querer acortar camino vulnerando la seguridad vial, 1816 conductores fueron sancionados por transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.

Sanción: 30 SMLDV, aproximadamente $689.454. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos del Código Nacional de Tránsito.

10. No acatar señales de tránsito o requerimientos del agente

Fueron 1726 sancionados este año por ignorar las señales de tránsito o querer “pasarse por la faja” los direccionamientos de un agente de tránsito. Ambas conductas que atentan contra la seguridad en la vía.

Sanción: 15 SMLDV. Es decir, $344.715.