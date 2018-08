Total silencio sobre traslado de la cárcel de mujeres

Con absoluto hermetismo la Alcaldía de Cartagena ha manejado el traslado de la cárcel de mujeres a un sitio temporal. Pese a que en varias oportunidades este medio le preguntó a la alcaldesa encargada Yolanda Wong Baldiris en qué sectores se tenía previsto el traslado, pues ya hicieron visitas técnicas, no respondió.

Sin embargo, líderes del corregimiento Manzanillo del Mar aseguraron que una comisión del Distrito visitó un predio, que funcionaba como un hotel, del sector Zaragocilla 1 para que el traslado de la cárcel de mujeres fuera allí.

Esto generó una alerta y preocupación en los habitantes, pues al no contar con el servicio de alcantarillado se generarían problemas de salubridad con las internas que serán alojadas temporalmente. Según explicaron, el propietario del inmueble requería del visto bueno de la comunidad pero esta debía entregarlo luego de una asamblea donde evaluarían los pro y contra.

“Vino una comisión de la Alcaldía a la cual le ofrecieron el predio, el dueño del edificio los trajo y pues como que verificaron y vieron que sí podían trasladar la cárcel de mujeres para acá, durante los tres meses. Posteriormente el dueño solicitó al consejo comunitario un certificado donde la comunidad estuviera de acuerdo para que se diera el traslado y la estadía de las reclusas acá”, explicó Juan Carlos Sibaja, líder del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Manzanillo del Mar.

Esta comisión estaría conformada por funcionarios de la Secretaría del Interior y el Inpec, pero quien les informó de la visita al consejo fue el propietario cuando solicitó el certificado de vecindad, el pasado viernes.

“En ese certificado debe estar el visto bueno de la comunidad para certificar que está de acuerdo, pero eso no lo decide solo la junta directiva del consejo sino mediante una asamblea donde esté la comunidad de acuerdo. Aún no hemos realizado la asamblea y tomar la decisión de decir que ‘no’ porque tenemos muchos problemas internos y eso nos ocasionaría problemas más grandes”, resaltó el líder del corregimiento.

Las problemáticas

Uno de los inconvenientes más críticos, según los habitantes, es la falta de alcantarillado. Sin este servicio y con la cantidad de reclusas que ingresarían a la propiedad, colapsarían las fosas sépticas que trata las aguas residuales domésticas de la zona. Además destacaron la presencia de niños en la cancha enfrente del inmueble.

“El predio está frente a la cancha deportiva donde los niños de la institución educativa hacen su educación física, está en el centro de un barrio y las condiciones de infraestructura no son las mejores porque es pequeña. Si son 130 reclusas usando el baño, las fosas sépticas colapsarán y generará problemas de salubridad. El dueño del predio solo habló con nosotros porque es quien hace la gestión, pero nuestra posición es que no lo aceptaremos”, puntualizó el líder comunitario.

Sobre este presunto traslado, que la comunidad insiste en que no es un rechazo hacia las internas, la alcaldesa encargada aseguró que no era cierto que se iría a este lugar y que tampoco visitan algún predio cercano al corregimiento.

Más del traslado

Recordemos que la cárcel de San Diego tuvo ya inconvenientes para su traslado temporal, que sería por tres meses, cuando el Distrito quiso hacerlo en el antiguo colegio Caribe Real en Ternera. La comunidad también se opuso a dicho traslado porque no hubo consulta previa y porque el predio, pese a que le hicieran adecuaciones, no les daba garantías de seguridad ni a las internas ni a los habitantes de las zonas cercanas. El traslado de la cárcel de mujeres obedece a un fallo de tutela de 2009, que ordena al Distrito trasladar la cárcel debido a los problemas de infraestructura que presenta. (Lea aquí: ¡Está decidido! Cárcel de San Diego no será trasladada a Ternera)