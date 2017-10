Trabajadores protestan en Contecar por supuestos despidos masivos

Trabajadores protestaron en la mañana de este jueves en Contecar para manifestar su inconformidad con el despido de 30 empleados que presuntamente fueron desvinculados laboralmente por afiliarse al sindicato.

Robin José Ballestas, director del sindicato Unión Portuaria de Cartagena, manifestó que la actividad también se dio para denunciar públicamente supuestas explotaciones laborales mediante la intermediación de bolsas de empleo.

"Tenemos inconformidades con la no cancelación de horas extras, extensas horas de trabajo y la cancelación de descansos durante varios meses", expresó el dirigente sindical.

Los manifestantes solicitaron a la directiva de Contecar atender el pliego de peticiones que presentaron en el mes de septiembre.

"Queremos el reintegro de los trabajadores despedidos y que se respete el derecho a sindicalizarse y a negociar las condiciones laborales", comentó Ballestas.

Contecar, por su parte, informó que no se iba a pronunciar porque las personas despedidas y los manifestantes no son empleados ni ex empleados de la compañía sino de las empresas operadoras.