Trabajadores del HUC protestarán este viernes para exigir garantías

Tras conocerse que la Universidad de Cartagena dio por terminado el contrato con la Ese Hospital Universitario del Caribe (HUC) ante una posible liquidación, el sindicato de trabajadores de ese centro de salud anunció que protestará este viernes para exigir garantías laborales.

Yusit Chams Martínez, presidente de ese colectivo, señaló que la manifestación se iniciará a las 7 de la mañana, aprovechando la visita de la Superintendencia de Salud (Supersalud) a la ciudad.

"El motivo de la protesta es porque no estamos de acuerdo con la posición que ha tomado el gobernador Dumek Turbay, él dijo ayer, en una reunión con la Universidad de Cartagena, que garantiza la operación del hospital para los estudiantes y usuarios, pero a la clase obrera no la está teniendo en cuenta. Creemos que él está esperando que la Superintendencia el 28 de noviembre diga si el hospital es viable o no; y si no lo es, de inmediato comienza una nueva operación, pero la salud del departamento no puede vivir de liquidación en liquidación", explicó el activista.

Chams pidió a la Gobernación que emprenda una campaña para salvar al hospital. "Nos preguntamos qué va a pasar con el derecho de nosotros los trabajadores (...) vamos e exigir que se salve el hospital, no hemos visto una campaña del mandatario departamental para que esto ocurra, para que se salven los estamentos públicos. Por eso, extendemos el llamado a la liga de usuarios, veedurías, federaciones, estudiantes y todas las organizaciones sociales para que se unan a esta manifestación".

De liquidarse el hospital, alrededor de 1.000 trabajadores, entre empleados de planta, empleados suministrados y operadores quedarían en el limbo, según precisó el presidente del sindicato.

Recuento

Desde el 28 de noviembre de 2016, la Supersalud interviene el Hospital Universitario del Caribe con el fin de sacarlo de la crisis económica en la que está sumido producto del no pago a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Luego de nueve meses de iniciada la intervención de la entidad, la Universidad de Cartagena, propietaria del inmueble donde ubicado este centro hospitalario, dio por terminado el comodato que habían suscrito ambas partes hasta 2021 y pidió desocupar el edificio.

Ayer miércoles, el gobernador de Bolívar se reunió con el rector del alma mater, el decano de la facultad de Medicina, el gerente del Hospital (también interventor), el Ministerio de Salud, Procuraduría General de la Nación y el Defensor del Pueblo, a fin de resolver la prórroga del convenio.

Una vez terminada la reunión, el mensaje era de "total tranquilidad para los estudiantes y la población laboral", asegurándose que "el inmueble donde ejerce funciones la entidad en mención siempre va estar para cumplir funciones sociales, académicas y formativas".

Sin embargo, los trabajadores del HUC, preocupados por la situación, exigen garantías laborales.