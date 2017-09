Transcaribe aún no pedalea

Amontonadas debajo de las escaleras que conducen a la oficina del gerente de Transcaribe, en el Patio Portal, están la mayoría de las bicicletas donadas por Bavaria al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), con el fin de “mejorar la movilidad en Cartagena y mitigar el impacto negativo al medio ambiente por el uso de los carros”.

Las 100 bicicletas fueron entregadas a Transcaribe hace siete meses, en medio de un gran evento de entrega en la estación La Bodeguita, donde participaron personajes como el alcalde suspendido Manolo Duque, el senador Andrés García Zuccardi y el presidente de la Fundación Bavaria, Jorge Bedoya.

Desde entonces las bicicletas están guardadas y no han sido utilizadas por los usuarios. La mayoría “archivadas” en el edificio de Transcaribe y otro pequeño grupo en la estación del Centro y La Bodeguita.

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, se refirió al tema de las bicicletas indicando que “la ley no da facultades a entidades públicas como Transcaribe para hacer inversiones en la administración o mantenimiento de las bicicletas, debido a que no se puede tomar dinero público para algo que no es el fin misional de la empresa”.

Entonces, para que este proyecto funcione, Transcaribe debe buscar patrocinadores externos que financien los costos de administración y mantenimiento. Según Ripoll se está gestionando este apoyo con entidades como la Universidad de Cartagena, el Colegio Mayor y la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, entre otros, para encontrar una manera de poner a andar esta iniciativa.

“Si a mí una entidad me dice que se encarga de la administración y mantenimiento de las bicicletas, mañana mismo se las doy para que se encarguen de la gestión”, afirmó Ripoll.

El plan es poder integrar las bicicletas a la movilidad en la ciudad, esto es conocido con el término de “última milla”, que se refiere al problema que tienen los usuarios de medios de transporte masivos, al momento de complementar sus recorridos desde estaciones de buses o metros, para poder llegar hasta su destino final.

Este concepto se centra en hacer este último tramo en un medio de transporte alternativo como lo sería la bicicleta o patinetas eléctricas.

Cartagena tenía como meta ser la primera ciudad del caribe colombiano con bicicletas públicas integradas al SITM, pero esto no ha sido posible.

El Universal se comunicó con Bavaria para conocer sus impresiones con respecto al estancamiento del proyecto, sin embargo la empresa se abstuvo de emitir comentarios sobre el particular e hizo especial énfasis en que prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica relacionada con la implementación de las bicicletas.

En otras ciudades

En ciudades como Montería, Sincelejo, Barranquilla y Medellín, se han implementado sistemas de bicicletas públicas. En algunas ha tenido muy buenos resultados mientras que en otras la medida ha sido dejada de lado después de varias pruebas.

Por ejemplo, en Medellín y toda el área metropolitana del Valle de Aburrá, el proyecto “Encicla” ha dejado muy buenos resultados. Uno de los retos más grandes que tuvo esta iniciativa fue la conexión con el sistema de transporte metro de la ciudad. Este proyecto empezó en el año 2010 como un proyecto de grado de tres estudiantes de ingeniería de la universidad Eafit. Hoy en día el proyecto cuenta con 51 estaciones y 1.300 bicicletas, diseñadas en Colombia. “Encicla” cuenta con más de 4 millones de usuarios, y la ciudadanía se ha apropiado de este mismo, dejando un balance muy positivo.

Por otra parte, en Barranquilla la propuesta de bicicletas públicas, Sibaq, no “rodará más” debido a que después de dos planes piloto, se logró hacer un balance que indicó que el costo mensual del proyecto sería de $20 millones. La Alcaldía decidió suspender esta iniciativa debido a que de las 73 bicicletas disponibles, solo se utilizaban alrededor tres diarias.

En Montería y Sincelejo los proyectos de bicicletas públicas han dejado muy buenos resultado, después de los primeros planes piloto en cada una de las ciudades. Se ha registrado el uso de estas por más de 1.700 personas en Montería y alrededor de 700 en Sincelejo. Estos buenos balances se deben a que es un medio de transporte eficiente para estudiantes, ya que su préstamo es gratuito y se puede hacer en universidades donde hay estaciones.

Ahora solo queda esperar que en Cartagena pueda ser implementado este proyecto y que las 100 bicicletas, no se pierdan.