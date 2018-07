Transcaribe estrena ruta el fin de semana para visitar los sitios turísticos

Este sábado 21 de julio inicia operaciones una nueva ruta circular del Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM, Transcaribe, que transitará entre Bocagrande y Chambacú.

El nuevo servicio, que operará los fines de semana, le permitirá a los usuarios del sistema tener mayor comodidad así como facilidad y rapidez en los desplazamientos ante la gran demanda que tiene el sector turístico durante esos días de la semana.

La ruta sigue el recorrido tradicional de la T103, la cual se mueve por las calles y avenida del núcleo turístico de Bocagrande y luego toma la troncal Pedro de Heredia con paradas en las estaciones de La Bodeguita, Centro y Chambacú. A diferencia de la tradicional T103, esta ruta no termina su recorrido en Patio Portal, sino que toma la glorieta cercana al Castillo de San Felipe y emprende el retorno para de nuevo ingresar a Bocagrande.

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, dice que lo que se quiere es alivianar la alta carga que registran durante los días de fin de semana las rutas X104 (la cual inicia su recorrido en la Terminal de Transporte en dirección hacia el centro) y la X106 (que es una variante hasta el centro).

Con la inclusión de esta nueva ruta circular entre Bocagrande y Chambacú, los usuarios tendrán más comodidades en los desplazamientos que se realicen desde Patio Portal y otras estaciones hasta la zona turística de La Heroica.

Ripoll afirmó que la ruta se diseñó atendiendo las peticiones de los usuarios, quienes solicitaban una ruta complementaria a la actual de Bocagrande para mejorar la movilidad durante los sábados y domingos, días en que se presenta una gran afluencia de locales y visitantes en este complejo hotelero, comercial, residencial y turístico de Cartagena.

Este es su horario de operación:

Sábados: 8:00 AM – 11:00 AM

Domingos y Festivos: 10:00 AM – 1:00 PM / 4:30 PM – 7:00 PM.