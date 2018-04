Transcaribe retoma la normalidad tras protestas de conductores en Olaya

El servicio del SITM presentó retrasos en su operación este lunes como consecuencia de una protesta que llevaron a cabo conductores de buseta en el sector conocido como la ‘Y’ de Olaya.

Los manifestantes se tomaron esta importante intersección vehicular para exigir al Distrito que no se cancele la circulación de la ruta 4 o popularmente conocida como la ruta Olaya Herrera.

“Transcaribe nos anunció hace un año y medio que la ruta 4 era de las últimas rutas que iban a salir de circulación y pese a esto, hemos sido notificados que estas busetas ya no pueden salir más. Queremos que nos respondan pues tenemos familias y nos dejen trabajar. No estamos en contra de Transcaribe pero de la noche a la mañana no nos pueden dejar sin nuestros instrumentos de trabajo”, expresó Gilberto Castaño, líder de la protesta.

El bloqueo de la ‘Y’ generó congestión vehicular en la zona lo que causó retrasos en la operación de Transcaribe de hasta 30 minutos.

Los conductores solicitan una reunión con la gerencia de Transcaribe para abordar la situación. “Los conductores de Olaya necesitamos que nos dejen trabajar, Muchos ciudadanos se benefician de nosotros porque algunos muchas veces no cuentan con el pasaje completo y aún así, los llevamos y somos flexibles con el precio del pasaje”, dijo Castaño.

Ante la presencia de autoridades, los conductores de Olaya levantaron el bloqueo a la espera de una mesa de diálogo con la Administración Distrital.

Transcaribe informó que la operación retomó la normalidad.