“Transcaribe sí, pero no así”, vecinos de Manga

La Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Manga está a la espera de la tan anunciada entrada en operación de Transcaribe, sin embargo, antes de que los buses rueden por las vías de este tradicional barrio, la comunidad espera que el Distrito “ponga en orden” la movilidad en este sector para evitar que la llegada de los nuevos buses haga colapsar las ya congestionadas calles.

La operación del sistema de transporte masivo en este barrio estaba programada para el mes de agosto pero, ante la falta de una firma por parte del presidente Juan Manuel Santos que exime de IVA a los buses de Transcaribe, se vio aplazada su puesta en marcha. El Gobierno Nacional ya dio luz verde y se espera que en los próximos meses lleguen los vehículos que estaban en la fábrica de Pereira. (Lea aquí: ¡Se vienen los buses! Santos firmó decreto para traer 70 buses para el SITM)

Tras la noticia de la llegada de nuevos buses, los vecinos de Manga esperan que la ruta entre en funcionamiento, sin embargo, temen que el aumento de vehículos en las vías de la zona empeore aún más la movilidad. Julio Romero, líder cívico de Manga, explica que los habitantes del barrio sí quieren la puesta en funcionamiento de Transcaribe, pero antes piden que se haga un estudio juicioso del tránsito en el sector.

“Tengo que aclarar que los habitantes de Manga sí queremos el sistema pero estamos preocupados por los problemas de movilidad que actualmente tiene el barrio. Llevamos mucho tiempo quejándonos por esto y ahora que llegará Transcaribe nuestras preocupaciones se ahondan aún más. Las congestiones vesiculares serán interminables si ponen a rodar estos buses en las actuales condiciones”, dijo Romero.

Según sostiene el presidente de la JAC de Manga, las principales dificultades que tiene el barrio para recibir a Transcaribe son el actual parque automotor de servicio público colectivo que transita por manga, el cual debería ser chatarrizado antes; la invasión de carriles por parte de vehículos mal parqueados; y los continuos embotellamientos en la 3ra y 4ta Avenida, la avenida Miramar, la avenida Jiménez, La Asamblea y el callejón Santa Clara.

Otra de las preocupaciones de la JAC es el mal estado de los puentes que comunica a Manga con el resto de la ciudad, los cuales no son aptos para el tránsito de vehículos pesados. Sobre este tema, cabe recordar que recientemente la Alcaldía de Cartagena prohibió la circulación de automotores de carga por el puente Jiménez, que comunica al barrio con el Pie del Cerro. Ante esta prohibición, los buses de Transcaribe no podrán circular por este sector, que estaba contemplado en el trazado preliminar, hasta tanto no se hagan las inversiones necesarias en infraestructura.

Sobre la revisión del plan de movilidad del barrio Manga, Romero informó que presentó un derecho de petición al Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT) para que le dé solución a varios problemas que afectan el fácil tránsito de autos por las vías del sector. (Ver imágenes)

Respecto a las quejas y solicitudes de la JAC de este tradicional barrio, Transcaribe informó que no hay fecha tentativa para la entrada en operación del sistema en esta ruta y que, tal como piden los vecinos, solo se podrá materializar cuando se solucionen los inconvenientes con el puente Jiménez y se presten las condiciones mínimas de movilidad.

“En Manga va a llegar Transcaribe porque es una de las rutas más esperadas. Es un proceso que va caminando. El equipo de operaciones ya ha realizado trazados opcionales y se sigue trabajando para que esta y otras rutas den un servicio óptimo, acorde a las necesidades de los cartageneros”, informó Transcaribe.