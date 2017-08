Tras un mes de su muerte, cuerpo de barranquillera no ha podido ser repatriado

Desesperación y ansiedad sienten los familiares de Estefani Ordoñez Sarabia, la barranquillera, de 26 años, que murió en extrañas circunstancias en Alsasua, un pueblo de Navarra, cerca a Pamplona, España.

El próximo sábado 5 de agosto, el cuerpo de la joven cumple un mes de estar en ese país y aún no ha podido ser repatriado para que sus seres queridos le den el último adiós en Cartagena, donde residen la mayoría de sus parientes y donde ella vivió seis años con su pequeño hijo antes de irse a probar suerte al extranjero.

La demora obedece a lo costoso que resulta repatriar su cadáver. Sus familiares solo pudieron reunir 13 millones de pesos, de los 23 millones que vale realizar ese proceso.

Ante la falta de recursos, el pasado 19 de julio pidieron apoyo a la Cancillería de Colombia, que, casi una semana después, el 24 de julio, aprobó la ayuda.

Sin embargo, desde ese entonces los familiares de Estefani desconocen cómo va el proceso y no han podido comunicarse con la entidad.

"Esta mañana me llamaron del Consulado de Bilbao para pedirme los datos de la funeraria de acá de Cartagena, pero no me dijeron cuándo enviaban a mi prima ni nada. Dijeron que me iban a llamar más tarde y no lo han hecho hasta ahora. Cancillería nos dijo que ya los recursos están aprobados y que teníamos que esperar el proceso administrativo con la funeraria, pero no hemos podido hablar con ellos, mandé correos, he tratado de comunicarme pero no ha sido posible; no nos han dado ninguna información adicional o cuál es el paso a seguir. Estamos en una incertidumbre total y preocupados porque ella ya casi cumple un mes de haber muerto", relató Keiner Pájaro Ordoñez, primo de la barranquillera.

El dinero que recolectaron entre toda la familia ya fue consignado a la funeraria de Bilbao, para que agilice el proceso de repatriación.

ElUniversal.com.co intentó comunicarse con la oficina de prensa de Cancillería para conocer cómo va este caso, pero no obtuvo respuesta.