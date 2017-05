Tratamiento de Isis, a la espera de autorización

El caso de Isis García Ruíz, la niña de ocho años con problemas de vejiga neurógena, está avanzando de manera positiva, aunque lenta. Lea aquí ("¿Ya no me van a operar?": Niña a IPS

El pasado martes, la menor de edad oriunda del municipio de San Estanislao de Kostka (Arenal), viajó a Medellín en compañía de su madre para recibir atención de un urólogo especialista en daños neurológicos de la vejiga.

Jeiky Ruíz, madre de Isis, contó que a la niña le hicieron una videourodinamia, examen que entrega un diagnóstico preciso para trastornos de la vejiga, y le ordenaron un procedimiento para intentar corregir la incontinencia urinaria severa que padece.

Como su deseo es que la calidad de vida de su hija mejore cuanto antes, afirmó que “a las 8 de la mañana del día siguiente entregamos la orden a la Clínica General del Norte. Dijeron que iban a cotizar en Medellín y hasta el momento no me han dado respuesta alguna, llamo todos los días y no me contestan”.

“Quiero que le hagan la cirugía ya -resaltó Jeiky-. No quiero que mi hija siga exponiéndose a que se burlen de ella en el colegio por culpa de ese problema. En la clínica me dijeron que esperara, pero qué más voy a esperar. Quiero que autoricen sin demora todo lo que autorizó el doctor”.

Añadió que durante la videourodinamia “me di cuenta cómo ese médico se dedica a su paciente. Ya él tuvo que haber pasado la cotización porque de eso hace una semana. Me dijo que el procedimiento no era muy costoso y aunque lo fuera a Isis había que operarla porque tiene muy fuerte la incontinencia. No dejó de orinar durante todo el procedimiento. Por mucho que le decían que aguantara el orín, no podía”.

EXIGE CALIDAD

El defensor del Paciente del Distrito, Henry Vergara Sagbini, quien ha estado apoyando a Isis y a su familia en la búsqueda y autorización del tratamiento que requiere para superar su problema de vejiga neurógena, precisó que “Juan Carlos Castaño, urólogo especializado en problemas neurológicos de la vejiga, ordenó a Isis un procedimiento que debe hacerse en Medellín, bajo anestesia general, en donde van a intentar corregir definitivamente su incontinencia urinaria”.

Señaló que “si con esta primera intervención no se soluciona su problema, el especialista recurrirá a instalarle un dispositivo que le permita contener la orina. El problema radica ahora en que la clínica General del Norte va a hacer unas cotizaciones, y cuando a uno le hablan de cotizaciones lo más probable es que quieran enviar a la niña al lugar más económico, pero en este caso la cotización tiene que ir de la mano de la calidad de la atención”.

Vergara recalcó que tanto él como los familiares de la niña, “queremos que regrese a Medellín, donde el doctor Castaño, porque ella ya tiene unas cicatrices en sus riñones e infecciones urinarias. Esperamos que autoricen su tratamiento cuanto antes, porque no hacerlo es un atentado contra la vida de esta menor”.

HABLA LA CLÍNICA

Consultada por este medio, la directora médica de la Clínica General del Norte informó que el procedimiento ordenado a Isis fue “la aplicación de un medicamento intravesical, el cual ya está en trámite de programación con el mismo médico, en la ciudad de Medellín”.

La fecha de la intervención podría anunciarse esta semana.