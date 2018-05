Tres de cada 10 colombianos se toman la justicia por cuenta propia

Un estudio de la Universidad Libre reveló que tres de cada 10 personas deciden tomarse la justicia por propia mano antes que denunciar al considerar que “fracaso la justicia en Colombia” y que la cultura del ‘ojo por ojo, diente por diente’ se volvió costumbre en la población.

A nivel internacional, Colombia ocupa el quinto país en Sudamérica con mayor cantidad de ciudadanos que justifican la violencia por cuenta propia.

“Encontramos que el 30% de la población acepta las vías de hecho para cobrar venganza en vez que denunciar. Solo somos superados por Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia, naciones que tienen índices de aceptación de esta práctica entre un 37 y 42%, respectivamente”, afirmó Laura Guevara, abogada de la institución y ponente del estudio.

Solo en Bogotá, entre 2014 y 2017, cerca de 300 personas fallecieron por linchamiento, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, analizados en el informe académico.

“Estos indicadores confirman que el sistema judicial colombiano no solo colapsó sino también fracasó. Las cifras de la investigación son claras: actualmente la congestión judicial supera el 45% y gracias a su inoperancia, en 2017 solo se resolvieron 396 demandas de 2’647.615 que ingresaron a los juzgados. Es decir, en Colombia menos del 1% de los procesos que entran en un año a los despachos se resuelven con sentencia”, aseveró.

Según la Fiscalía General de la Nación, la impunidad hoy está sobre el 99%. La razón: el 69% de las personas no denuncian por la desconfianza que sienten de los jueces. “La prueba es que actualmente solo 24 de cada 100 delitos se comunican a las autoridades”, dijo Guevara, respaldada en los resultados del estudio y agregó que el 70% de los colombianos considera que la justicia es “muy lenta y el 83% tiene una imagen negativa de esta”.

De acuerdo con el estudio, en la práctica la gente no le cree al sistema porque en el país las estadísticas comprueban que tres de cada 10 delincuentes que son capturados en flagrancia quedan libres. En ese sentido, datos del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, analizados en la investigación, revelan que entre junio y diciembre de 2017, los bogotanos ayudaron a capturar a cerca de 8100 delincuentes, más o menos, 45 ladrones al día.

“Tristemente el 80% los aprendidos resultaron ser menores de edad, lo que dificultó su judicialización y en menos de 48 horas quedaron libres; o no se abrieron procesos ya que nadie presentó denuncia. En otros casos, aunque suene increíble, la cuantía del delito, según las autoridades, fue tan baja que no dio lugar a la penalización”, comentó la jurista y cuestionó que así “¿cómo le pedimos a la sociedad que no se tome la justicia por su propia cuenta?”.

CONGESTIÓN JUDICIAL

De acuerdo al informe, hoy en día un proceso ordinario que debería definirse en máximo 12 o 24 meses, se demora hasta 5 o 10 años.

Así mismo, el estudio advierte que en el país solo hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes y a cada uno le correspondió el año pasado 390.974 procesos, de los cuales el 99% no tuvo sentencia. Con relación al número de despachos que evacuaron más procesos judiciales comparados a los que ingresaron en 2017, solo un 18% de los juzgados logró ese nivel de eficacia.

“De un total de 5.295 juzgados que hay en el país, solo 953 están haciendo cumplidamente la tarea pero no siempre de la manera correcta, ya que por correr a resolver los procesos, dada la presión que ejerce sobre ellos el Consejo Superior de la Judicatura, las sentencias están quedando mal elaboradas o se resuelven de forma mediocre”, explicó Guevara.

La investigación alerta que mientras en Colombia haya cerca de 5200 despachos judiciales para resolver los problemas de aproximadamente 49 millones de personas, será muy complicado creer que en poco tiempo se va a resolver la crisis en la administración de la justicia.

De continuar esta situación el sistema colapsará en 10 años, tornándose insostenible. “La carga laboral promedio será de 3.715 procesos por juez, la congestión de 71,5% y el tiempo para resolver los casos de 2 años y medio”, dijo Guevara.

Sin embargo, la solución plantea el estudio, no es aumentar el número de jueces, “desde que se creó el Congreso de la República, se han expedido 5’967.000 leyes. En un evento internacional de juristas, realizado el año pasado en Buenos Aires, Argentina, se afirmó que la mayoría de estas normas se encuentran aún vigentes”, precisó Guevara.

MIENTRAS LA VIOLENCIA AUMENTA, LA JUSTICIA DISMINUYE

Según Amnistía Internacional, Colombia es uno de los 10 países más inseguros del mundo, evidenciando que cada hora mueren dos personas en hechos violentos y cuenta con una tasa de homicidios de 23,2 por cada 100.000 habitantes, es decir, 32 asesinatos diarios.

De acuerdo con la Fiscalía, en promedio cada 60 minutos hurtan cinco vehículos, seis celulares, tres casas, dos locales comerciales y extorsionan a 14 personas.

Solo el año pasado, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los asesinatos por violencia interpersonal pasaron de 44,49% a 67,85%. El promedio general de mortalidad por riñas superó el 60%. Otros datos precisan que en el país por cada dos mujeres asesinadas mueren ocho hombres.

En cuanto a las ciudades más inseguras este año, en el primer lugar se encuentra Cali, con 307 homicidios; Bogotá, 266; Medellín, 137; Barranquilla, 88; Cartagena, 53; y Soacha 39. Por Departamentos, Valle del Cauca, registró entre enero y marzo, 512 muertes violentas; Antioquía, 475; Bogotá, 266; Atlántico, 146; Norte de Santander, 129; Cauca, 114; y Nariño, 111.

Finalmente, en la capital del país, las localidades con más asesinatos en el primer trimestre del año fueron: Ciudad Bolívar (64), Kennedy (40), Rafael Uribe Uribe (22), Usme (21) y Suba (19).