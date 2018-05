Tres proponentes se disputan el PAE en Cartagena

A las 11 de la mañana del 9 de mayo, tal como lo estipuló en el cronograma de actividades de la licitación pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Unidad Interna de Contratación de la Secretaría de Educación Distrital cerró la invitación a ofertar en ese proceso.

Presentadas quedaron las propuestas de la Unión Temporal PAE Alimentado Cartagena 2018, Consorcio Acción Social y Consorcio Nutrición Escolar Cartagena 2018. Conozca qué se ha dicho de ellos y cuáles son sus ofertas económicas para prestar el servicio de alimentación escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en el sistema de matricula (Simat), como estudiantes oficiales de la ciudad.

Ha figurado en portales

La Unión Temporal PAE Alimentado Cartagena 2018, cuyo representante legal es Sabas Miguel Benavides Pereira, está integrada por la Fundación CEA Cartagena, que tiene como representante legal al mismo Benavides, y la Fundación Alcanzando Nuestros Sueños, representada por Jessica del Pilar Garizabalo Parejo. Él tendrá un 60 % de participación y ella el 40 % restante. Su oferta económica es de 24.411 millones 137 mil 800 pesos.

De esos nombres hay uno que ya ha figurado en portales de noticias de la Costa. Es el de Jessica del Pilar Garizábalo Parejo. El pasado 28 de febrero, el portal barranquillero Hora 7/24 la mencionó en su informe “PAE en el Atlántico: desde hace dos años gana la licitación el mismo operador”.

Allí sostuvo que “la firma beneficiada desde hace dos años es la Fundación Rey de Reyes, que ha tenido participaciones en uniones temporales y hasta ha cambiado de razón social”. Garizábalo Parejo siempre aparece como su representante legal.

El portal precisó que por más de 6.710 millones de pesos, el primer contrato se firmó el 20 de abril de 2016. Fue celebrado entre la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación, y la Unión Temporal Nutrir Atlántico, en la que tenía participación la Fundación Rey de Reyes.

“Aunque no tenía experiencia para ejecutar este tipo de contratos, le fue adjudicado bajo la figura de urgencia manifiesta. El primero de septiembre del mismo año firmaron otro contrato por $10.957.986.072 con la Unión Temporal Alimentación Escolar, en la cual la Fundación Rey de Reyes tenía la participación del 70 %. En ambos contratos apareció Jessica del Pilar Garizábalo Parejo, representante legal de la fundación, como coordinadora del programa.

“El 25 de agosto de 2017 se firmó, seguido de la adjudicación de la licitación pública, el contrato de suministro de alimentos a los estudiantes de colegios oficiales por $9.291.851.100 con la Unión Temporal Nutriatlántico, en la cual hace participación del 70 % la Fundación Rey de Reyes”.

El portal advirtió que este año, con la apertura de la licitación para adjudicar el contrato del PAE, por 9.690 millones de pesos, se presenta el 15 de febrero como proponente la Fundación Alcanzando Nuestros Sueños.

“Esta es la nueva razón social de Rey de Reyes y Jessica del Pilar Garizábalo Parejo sigue apareciendo como representante legal. El perfil de esta mujer aparece, además, como requisito de ponderación en el proceso de contratación. Resulta llamativo también que esta operadora pasó de tener un contrato de menor cuantía en el 2014 con el municipio de Arjona (Bolívar) a ser el contratista estrella de la Gobernación de Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla”.

El 10 de mayo de 2017, Zona Cero también menciona a Garizábalo en su informe “Alumnos del Atlántico, sin plan de alimentación escolar para mayo y junio”. Lo que se dice es poco favorecedor. Según este portal, la mujer no habría pagado salarios a manipuladoras de alimentos en el municipio de Usiacurí.

“Jessica Garizábalo Parejo, representante legal, no respondió las llamadas ni los WhatsApp de Atlántico en Noticias y ZonaCero.co pese a que se le explicó para qué queríamos hablar con ella y a pesar de que como contratista debe responder por el personal al que no le han pagado. En total fueron 150 manipuladoras de alimentos las contratadas. No sabemos a cuántas de ellas les están incumpliendo el pago”.

El Universal sí logró comunicarse con Garizábalo, quien respondió que hoy se pronunciaría sobre estos señalamientos.

Almuerzos, 398 pesos más caros

Al Consorcio Acción Social, que representa Óscar Andrés Silva Forero, lo integran la Fundación Prodesarrollo Comunitario Acción por Colombia, representada por Alex Mauricio Tirado Lamos, y la Fundación para el Desarrollo Económico con Crecimiento Social (Fundersocial), en cabeza de Aristides Sarmiento Muñoz. Aquí, el 60 % lo tiene la fundación de Tirado y el 40 % la de Sarmiento. Por 24.415 millones 684 mil 880 pesos ingresaron su oferta económica.

En este consorcio sonado ha estado el nombre de Aristides Sarmiento. El 26 de abril de 2016, El Heraldo lo nombró en su informe “La galería de horrores de la alimentación escolar”, indicando que el municipio de San Juan de Nepomuceno suscribió el 19 de mayo de 2015 un convenio de asociación con Fundersocial, representada por Sarmiento, por $639 millones.

“Según la propuesta, el dinero se invertiría en capacitación a las manipuladoras, valoración, seguimiento nutricional a niños y niñas, talleres de educación nutricional dirigidos a padres y profesores, menaje de cocina, exámenes de laboratorio a manipuladoras y material para impresión de documentos e informes del convenio.

“No obstante, se estableció el complemento de almuerzo en $1.718, pero el Ministerio había determinado para el municipio como valor unitario para el complemento alimentario de almuerzo $1.320, configurándose un mayor valor por complemento almuerzo de $398”.

La de menor valor

El tercer proponente, Consorcio Nutrición Escolar Cartagena 2018, es representado por Javier Guzmán González, e integrado por la Fundación Proniños de Hoy para Hombres del Mañana, a cargo de Liliana Morales Molano; y la Asociación Integral de Gestión Social, de Mónica Moreno Guzmán. Llama la atención que aquí, Morales se queda con el 90 % de la participación y Moreno con un ínfimo 10 %. También que su oferta económica es la de menor valor: 23.814 millones 199 mil 422 pesos.

Cabe destacar que en los pliegos de la licitación se estableció que “si revisadas las ofertas económicas de los proponentes habilitados y de conformidad con la información al alcance de la Secretaría, se estima que la propuesta ganadora resulta artificialmente baja, el Comité Evaluador de la Entidad requerirá al proponente para que explique las razones que sustentan el valor ofertado. Analizadas las explicaciones, el Comité Evaluador recomendará a la ordenadora del gasto, la adjudicación o el rechazo de la oferta”.

Las raciones

Por hasta 110 días del calendario académico de 2018, el escogido contratista del PAE deberá garantizar el suministro de 10.542 almuerzos y 3.738 raciones industrializadas a estudiantes de jornada única, y 34.079 almuerzos y 41.359 raciones industrializadas a estudiantes de jornada regular, para un total de 89.718 raciones. Este número podrá variar de acuerdo al comportamiento de la matrícula o ajustes de la supervisión.

¿Qué deben tener?

Con el fin de garantizar el suministro de complementos alimentarios a los estudiantes matriculados en los colegios oficiales del Distrito y sus corregimientos, la Alcaldía estableció que el proponente deberá cumplir requisitos técnicos mínimos.

En los de organización técnica y recurso humano están: un coordinador operativo, cinco coordinadores del área de alimentos, un nutricionista dietista, un jefe de bodega y 400 manipuladores de alimentos.

Además, para el transporte de alimentos, 20 vehículos terrestres (modelo 2012 en adelante, con una capacidad de mínimo 2,5 toneladas) y una lancha motor fuera de borda, que tengan concepto favorable expedido por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis). Para el establecimiento y distribución de los mismos se exigen dos bodegas, que ubicadas en Cartagena deben tener un área de mínimo mil metros cuadrados sumadas entre sí; y un cuarto frío o área de refrigeración. Ambos con concepto favorable del Dadis.

Tener experiencia es otro requisito, que en esta licitación deberá acreditarse en contratos terminados y liquidados, cuyo objeto sea la prestación del servicio de suministro de alimentación a diferentes grupos poblacionales, cuya sumatoria en valor sea igual o superior al 40 % del valor total del presupuesto oficial del presente proceso. El contratista no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo de la Secretaría.

Suman puntos así

La tres propuestas presentadas serán evaluadas y podrán recibir hasta mil puntos, de acuerdo al cumplimiento de cuatro criterios. El mayor puntaje, 600 puntos, se otorgará al oferente que presente la propuesta económica de menor valor. Otros 150 puntos se sumarán al “que manifieste mediante escrito que vinculará mínimo 100 manipuladores adicionales, que pertenezcan a los grupos poblacionales pobre, vulnerable residentes en el Distrito de Cartagena”.

150 puntos más se adicionarán al proponente que ofrezca un vehículo o una lancha adicional, y por promoción a la industria nacional se juegan los últimos 100 puntos, que puede ser otorgados total o parcialmente. Si oferta servicios con el 100 % de personal nacional, 100; si oferta servicios con personal nacional y personal extranjero, 75; si oferta servicios con el 100 % del personal extranjero, 50.

Si dos o más propuestas obtienen el mismo puntaje, el contrato se adjudicará al proponente que presentó la menor oferta económica.

El dato: El 25 de mayo, a las 10:30 a. m., se realizará la audiencia de adjudicación del PAE. Del 15 al 22 de mayo se publicará el informe de evaluación de las ofertas.