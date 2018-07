Turistas en Cartagena no tienen suficiente información para denunciar abusos

Jueves, 10 de la mañana, playas de Bocagrande. Cientos de personas disfrutaban del sol en las distintas asoleadoras frente al mar. En una de ellas estaba María Teresa Kusen Restrepo con su familia. No era la primera vez que visitaban la ciudad, mucho menos las playas, pero sí la primera ocasión en la que conocía que cuando le cobran más de lo establecido por un producto en playa, podía denunciar. Incluso era la primera vez que le decían que hay una lista de precios oficial aprobada por la Alcaldía de Cartagena.

Con tres semanas de estar en Cartagena y varios días de visitar las playas, confesó que no veía en ningún lugar la lista de precios de bebidas, comidas y otros servicios como los masajes. “No he sentido que nos han cobrado de más, siempre pago igual. Aquí no hay lugares visibles donde se vean los precios y tampoco sabía que se podían denunciar los cobros excesivos en playa”, resaltó Kusen Restrepo mientras sus familiares la apoyaban.

Esta mujer, proveniente de Costa Rica, no solo desconoce dónde denunciar cobros excesivos y abusos en playas sino que tampoco sabía que este tipo de problemáticas se ponen en conocimiento de la autoridad de la ciudad. Como ella, miles de turistas que ingresan a la ciudad y visitan las distintas playas quizá desconocen esto. Por eso, El Universal recorrió esta playa, donde se han presentado varios casos de abusos en los precios durante la temporada turística, para conocer la opinión de los turistas. Todos los consultados por este medio respondieron ‘no’ a las pregunta: ¿Sabe dónde denunciar cobros excesivos y abusos?, mientras que solo una persona respondió ‘sí’ a: ¿Sabe que los cobros excesivos y abusos en playas son denunciables?

Según la Gerencia de Espacio Público, los turistas víctimas de estas problemáticas pueden denunciar en las inspecciones de Policía y allí se encargan de oficiar a la gerencia en caso de que el vendedor que incurrió en la falta no tenga confianza legítima y no esté cumpliendo, los visitantes y locales también pueden avisar de estas situaciones a Corpoturismo.

Entonces aparecen las preguntas, ¿dónde quedan las inspecciones de Policía en Cartagena?, ¿están las entidades distritales informando constantemente en playas?

En Cartagena hay cinco: en El Country, Blas de Lezo, Chiquinquirá, El Bosque y Bocagrande. Es esta última, en inmediaciones del Hotel Caribe, de la que más tienen referencias los cartageneros pero los visitantes la desconocen. Estas son dependencias de la Secretaría del Interior. Esta información no se divulga lo suficiente en las zonas turísticas.

Una turista tolimense, quien prefirió mantener su nombre en reserva, contó que veía patrullando mucho a los policías y, en caso de sentirse estafada por algún vendedor, lo primero que haría es avisarle a un uniformado y este “deberá solucionarle”.

Recordemos el caso de la turista argentina, Roxanna Fernández, a quien le cobraron 525 mil pesos por dos cócteles, una limonada, dos botellas de agua, un parasol y el servicio, en Playa Blanca. Confesó que, pese a que se sintió estafada desde un principio, no supo qué hacer porque el supuesto dueño del establecimiento le aseguró que esa era su cuenta y “como turista estaba acostumbrada a pagar lo que le dijeran”.

Solo hasta que regresó al vehículo que la llevaría de vuelta a Cartagena, supo que debía denunciar ante la Policía e incluso se sorprendió cuando le regresaron los $400.000 que le cobraron de más en Playa Blanca. El local fue suspendido.

Los turistas consultados por este medio recomendaron a las autoridades poner en playas y sitios turísticos más información sobre dónde denunciar los cobros excesivos y la lista de precios aprobada por la Alcaldía.

Uniformados

El Universal también recorrió la playa de El Laguito, donde encontró una asociación de masajistas establecida, los trabajadores están uniformados y llevan siempre la cartilla de precios.

“Hago parte de la Asociación de Masajistas de Orika, somos 15 en la playa de El Laguito. Estamos trabajando de acuerdo a la reglamentación, es más, tenemos los precios en cartilla y cobramos eso. Estamos uniformadas, hemos procurado hacerlo así para que no venga el ‘pirata’ a hacernos de las suyas. Hasta ahora las que mejor nos hemos comportado somos nosotras”, destacó Ana Isabel Berrío Julio, masajista de la asociación.

Ella además resalta que por las últimas denuncias que se han conocido en la ciudad, se afectó un poco su actividad. “En parte nos está afectando porque somos masajistas, pero particularmente somos de El Laguito y trabajamos tranquilamente, somos independientes”, indicó.

Esta semana, Luzmila Pertuz Therán, gerente de Espacio Público, se reunió con las 14 asociaciones de vendedores informales, masajistas y peinadoras que cuentan con confianza legítima en las playas de Bocagrande, para evaluar la situación y encontrar soluciones a esta problemática que crea mala imagen de la ciudad ante los turistas que la visitan. Allí nació la idea de unificar a todos los vendedores con un mismo vestuario, para que la ciudadanía y los turistas los identifiquen de manera más fácil y se sientan tranquilos al momento de adquirir cualquier servicio.

Pero ahora, las autoridades están en mora de buscar mecanismos para mantener más informados a los turistas sobre los precios establecidos para comidas, bebidas y otros servicios en playas, y para que sepan dónde y ante quién denunciar.