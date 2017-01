UAL en ruinas espera arreglos para su buen uso

La comunidad de Altos de Jardines denunció que la Unidad Administrativa Local (UAL) de la Comuna 15 ya no requiere de más visitas de inspección, pues lo que piden son acciones concretas para evitar el deterioro de sus instalaciones y la intervención total de la misma para su recuperación.

Mayra Viana Buelvas, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, explicó que esta estructura no tiene puertas, las ventas han desaparecido, y esto ha permitido que se convierta en guarida de drogadictos y baños para las personas de la calle.

“Los niños no juegan con tranquilidad en el parque porque ya les da hasta miedo. La Policía hace sus patrullajes pero una vez se van, los indigentes regresan. Aquí funcionaba un CAI de la Policía, pero ante los ataques que sufrían después que hacían operativos en zonas de por acá, se fueron porque esto no fue diseñado para eso, pues se les cedió un espacio para que nos brindaran seguridad, pero no tenía las condiciones para ellos”, relató.

Para Esperanza Ruiz Montero, desde el 2013, cuando comenzó su deterioro, se incrementó la inseguridad en el sector “y desde entonces hemos estado enviando peticiones a la Alcaldía y no solucionan. El alumbrado público malo, las bancas dañadas, árboles que están en riesgo y que ya es de conocimiento del EPA, y además la Inspección de Policía carece de muchos elementos, sus funcionarios trabajan con las uñas”. También --agregó-- que los cursos que dicta el Sena a la comunidad y otras capacitaciones de otras entidades se deben realizar a la intemperie, expuestos a las lluvias o a la inclemencia del sol cartagenero.

Sostuvo que la finalidad de esta UAL era para favorecer al barrio y a otros 40 más que hacen parte de la Comuna 15, pero ha sido lo contrario.

El Universal intentó comunicarse con Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3, para conocer qué proyectos se tiene frente a estas instalaciones pero no fue posible contactarla.