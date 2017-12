Uber le devolvió dinero a usuaria que le cobraron $467.695 por una carrera

Tras siete días de gestionar y pedir a Uber una explicación sobre los $467.695 que le debitaron de su tarjeta de crédito por el costo de una carrera del Centro a Castillogrande, Ana Karina Arrázola ya tiene devuelta su dinero.

La empresa de transporte privado respondió a la solicitud de la usuaria cartagenera y realizó el proceso de reembolso del cobro adicional en su viaje.

“Inicialmente yo presenté varias reclamaciones a las que ellos respondían negativamente. Entonces les pedí que me enviaran las certificaciones donde yo autorizaba ese cobro y que me enviaran la factura del supuesto daño que había presentado el vehículo. También contacté a mi banco para rechazar dicha transacción que jamás autorice y creo que Uber cedió debido a las publicaciones que se hicieron en los medios de comunicación”, contó Karina Arrázola al ElUniversal.com.co

Mediante un correo electrónico Uber se disculpó con la usuaria y le informó que “tomaron medidas pertinentes” con el conductor que la trasladó aquella madrugada del 13 de octubre cuando solicitó a través de su aplicación el servicio.

“Yo nunca les pedí el reembolso como primera medida, yo les pedí que investigaran el caso y tras varias negativas me pidieron excusas, me dijeron que me iban a hacer el reembolso y que bloquearon al conductor”, dijo Arrázola.

La joven hizo un llamado a la plataforma tecnológica para que sean más cuidadosos frente a la experiencia del usuario y que las respuestas sean más asertivas.

“Uber debe mejorar sus servicios, tienen que ser cuidadosos tanto con los conductores como con los usuarios a quienes también les aconsejo estar muy pendientes de este tipo de cosas, a revisar los cobros".

Karina Arrázola no ha eliminado la aplicación de su celular pues manifiesta que la seguirá utilizando pero “no por ahora”.