Un día de luz para las enfermedades raras

Al año y medio de nacida, María José Mangones Rodelo comenzó a presentar síntomas extraños.

Su madre, Nora Elena Rodelo Posso, contó que padecía “neumonía recurrente y diarrea aguda. Comenzaron a cambiar sus manitos, su carita; el pechito lo tenía bastante abultado y el pelo demasiado delgadito, no crecía. Tenía la piel reseca y a la hora de empezar a caminar noté sus huesos torcidos”.

“Mi hija tiene algo”, pensaba la mujer, y movida por ese sentir consultó “una cantidad de médicos”, pero en lugar de brindarle un diagnóstico “me decían que le estaba inventando una enfermedad”.

Nora manifestó que “gracias a Dios una doctora muy buena del Hospital Naval detectó más o menos qué tenía mi hija, aunque no sabía en sí qué era, y me mandó al Hospital Militar. Allá me pusieron en contacto con la Fundación Social Servir, donde me informaron que en Colombia solo había tres pacientes con la enfermedad de mi hija y a nivel mundial no se conocían datos estadísticos. Me decía: ay Dios, a qué me estoy enfrentando, qué tiene mi hija”.

Es mucopolisacaridosis -le precisaron cuando la niña tenía ocho años- “pero ¿cuál de todas? No se sabía. Hay de la 1 a la 10 y entre esas hay graves, moderadas y leves”.

A María José le hicieron unos estudios que fueron enviados a Argentina y finalmente le diagnosticaron mucopolisacaridosis tipo VI, también conocido como síndrome de Maroteaux-Lamy. “Su patología es leve. Hoy pueden estar bien y mañana mal, pero ella está bien gracias a Dios. Tiene una vida normal. Cursa cuarto semestre de Derecho y siempre ha tenido un nivel académico alto”.

Con fundación

Hace 17 años, en medio de la lucha por conocer qué enfermedad padecía su hija, Nora creó la fundación María José Mangones.

“Legalmente no está fundada pero he trabajado duro para tratar de solucionar la vida de mi hija y de otras personas que tienen los mismos síntomas. En Cartagena conozco de 10 a 15 personas con la patología de María. Mi esposo trabaja en la Armada y ella tuvo y tiene el respaldo del Hospital Naval; lleva 10 años recibiendo un tratamiento de alto costo, pero hay pacientes con esa patología que no tienen esos beneficios”.

El encuentro

Visibilizar a la comunidad médica que a nivel mundial existen más de ocho mil enfermedades raras y huérfanas, informarles cuál es su frecuencia en Cartagena, cuál debe ser el papel de la enfermera en la atención primaria, el manejo odontológico y de medicamentos de alto costo, entre otros, es el objetivo del “V Encuentro Conmemoración del Día Internacional de las Enfermedades Raras y Huérfanas”, que se realizará este miércoles.

El evento tendrá lugar en el auditorio del Hospital Naval, en Bocagrande, desde las 8 a. m. hasta la 2 p. m. A las 10:15 a. m. contará con la participación de María José. La joven de un metro y nueve centímetros de estatura expondrá el papel del abogado en enfermedades raras, como la suya.

Familiares de pacientes también tomarán la palabra para contar su lucha, sus vivencias. Entre ellos estará Nora Elena Rodelo Posso.

El cupo es limitado, por lo que los interesados en asistir deben inscribirse en los correos noraelenarodeloposs@gmail.com, rlopezs@unicartagena.edu.co y arlethpolom@hotmail.com.

41 casos en Cartagena

El Departamento Administrativo Distrito de Salud (Dadis) informó que solo hasta el 2017 el Sistema de Vigilancia de Salud Pública (Sivigila) obligó a los distritos a reportar los casos de pacientes con enfermedades huérfanas.

Ese año Cartagena reportó 41 casos y pese a que es un número grande, solo hubo un caso de mortalidad. Dadis precisó que el 53 % de los pacientes son hombres y el 46 % mujeres; mientras que el 75 % de los casos pertenecen al régimen contributivo, el 14 % al subsidiado y el otro 4,9 % no está afiliado.

“Estos casos no se diagnostican mucho por lo difícil, por el poco entrenamiento y la poca literatura científica de este tipo de patologías. Sin embargo, tenemos especial vigilancia para estos casos, pues más del 50 % de estas enfermedades se diagnostican desde el nacimiento hasta la adolescencia. Más o menos el 50 % pasan desapercibidas hasta la adultez, por esto aproximadamente el 62 % de los casos está entre 1 y 19 años”, dijo la directora del Dadis, Adriana Meza Yepes, indicando que quien tenga algún problema con la atención pueden acercarse a esa dependencia.

Añadió que en Colombia hay más de 13 mil personas con enfermedades raras. Los diagnósticos más comunes son hemofilia, miastenia gravis, enfermedad de von Willebrand, baja talla por deficiencia de la hormona de crecimiento, displasia broncopulmonar y fibrosis quística. La mayoría de los casos se concentran en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.