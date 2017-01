Un niño y un joven, los quemados con pólvora en Cartagena y Bolívar

En horas de la tarde de ayer, la directora del Dadis en Cartagena Adriana Meza Yepes, informó que en el Distrito hubo un caso de quemaduras con pólvora y cuya víctima lamentablemente fue un niño de 5 años.

Durante toda la mañana medios de comunicación habían reportado que en la capital de Bolívar no se había presentado ningún accidente lamentable con pólvora, tras el informe entregado por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y demás autoridades.

Meza Yepes lamentó el hecho y recalcó la gran responsabilidad que tienen los padres sobre sucesos como el de este niño.

“Lamentamos profundamente tener que reportar un niño quemado durante la noche del 31 de diciembre; recibimos el reporte hacia las 11 de la mañana, un caso que debió notificarse inmediatamente, el cual llegó en la madrugada a una IPS de la ciudad. El niño recibió en su ojo una chispa de un artefacto explosivo que manipulaba su padre”, dijo la funcionaria.

Valoró el hecho de que el niño ya está estable, pero con una herida en una de sus córneas.

En Montecristo

La Secretaría de Salud de Bolívar confirmó también que un joven de 23 años en Montecristo también fue afectado por un elemento con pólvora.

Según la directora de Aseguramiento y Prestación de Servicios de la Gobernación de Bolívar, Nacha Newball Jiménez, el joven está siendo atendido en Magangué. “Se encuentra estable pero con delicado pronóstico en la ESE Departamental Divina Misericordia. El hecho se dio cuando manipulaba un artificio de fuego y este explotó, ocasionándole heridas graves en el rostro, cavidad bucal y manos”, dijo. Debido al delicado estado de las heridas, el paciente sería trasladado ayer mismo a Barranquilla a una unidad especializada en quemados

La ESE de Cartagena no reportó heridos con arma de fuego entre la noche del 31 y la madrugada de ayer. Sin embargo, llegaron 22 heridos con arma blanca y se presentó una agresión a la misión médica en el centro de salud del barrio Blas de Lezo.

Por su parte, Pedro Lora, jefe de Urgencias de la ESE, destacó que desde las 7 a.m. del 31 de diciembre hasta las 7 a.m. del 1 de enero, fueron atendidas 525 personas en los centros de salud de la entidad, de las cuales 4 pacientes fueron remitidos y hubo 13 urgencias vitales.

Emergencias atendidas

Bomberos de Cartagena reportó que el pasado 31 de diciembre atendieron 8 casos de ataque de abejas en distintos barrios; ayer el incendio de 5 viviendas en El Pozón, un carro que se prendió en Bayunca y un kiosco de flores en el Cementerio Jardines de Cartagena. Los operativos de prevención en las playas continuarán todos estos días. No se reportaron ahogados en las últimas horas, más sí el rescate de un ciudadano español que practicaba parapente en La Tenaza.