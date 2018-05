Un parque, el sueño de 1.046 estudiantes

Natalia, Sander, Rosa, María José y Juan David sueñan con que en su colegio haya un parque. Y aunque los adultos tienen planeado cómo se verá, ellos se atreven a soñar y proponer, “que sea grande, con balones y una piscina”, dice Rosa, a los demás les gusta la idea. Mientras hablan, se tocan para identificarse y de vez en cuándo preguntan “¿quién llegó?”, a los más populares no les preguntan nada, escuchan la voz y gritan: “llegó María José”. “Ellos sueñan en grande, ¿viste?”, señala Olga Elvira Acosta, rectora de la Institución Educativa Olga González Arraut. En su oficina estaban cinco estudiantes con limitaciones visuales, de distintos cursos, todos ansiando sentir, oler, tocar y vivir su nuevo espacio recreativo.

Para los estudiantes del González Arraut hacer educación física o ir a un evento recreativo en su colegio tiene dos definiciones. 1. Salir del colegio, cruzar una carretera y entrar al parque que está cruzando la vía, eso sí, pueden estar ahí hasta que el horario definido por la comunidad lo permita. 2. Escuchar a sus compañeros cuando salen para la actividad, y quedarse en la puerta esperando su regreso.

La segunda, es la que les toca a los alumnos con limitaciones visuales. “No cruzamos la calle porque con ellos implica todo un protocolo hacerlo, además del riesgo que supone”, explicó la rectora de la institución.

En el colegio hay un espacio que llamaban “parque”, sin embargo, la falta de mantenimiento y el tiempo hicieron lo propio en el sitio, que hoy es una especie de patio con los restos de las estructuras de los juegos, desnivelado y con mal aspecto, esto pese a que hace poco los alumnos de 11 hicieron una jornada para limpiarlo.

El sueño

No es la primera vez que en la institución de habla del parque, y de la posibilidad de recuperarlo, de hecho, la Secretaría de Educación conoce sus necesidades, “nos ayudaron a formular el proyecto, pero aún no se asignan los recursos, así que decidimos que no vamos a esperar más, llevamos 65 años esperando, así que lo vamos a lograr con la ayuda de voluntarios y de los cartageneros”, aseguró Acosta.

La obras proyectadas por la Secretaría de Educación tienen un presupuesto de $26.065.117, que incluye demolición de una pared del patio y su posterior construcción, además de la instalación de piso antideslizante, relleno material arenoso, juegos en madera, entre otros trabajos que requeriría el parque.

“Sabemos que es mucho dinero, pero si por lo menos podemos tener un parque pequeño, donde podamos garantizarles a los niños su derecho a la recreación, sería maravilloso, y creemos que podemos hacerlo, además para celebrar el cumpleaños 65 de la institución”, explicó la rectora.

Para la institución, la meta es estrenar su parque el 15 de junio, para lograrlo están buscando apoyo de empresas y ciudadanos cartageneros que quieran donar pintura, grama sintética, mobiliario o cualquier otro elemento que pueda servir para hacerles realidad a 1.046 estudiantes el sueño de tener un área recreativa en su colegio.

“Esta no es la labor real de la escuela, la labor es la didáctica, la pedagogía, la formación... pero esto lo estamos haciendo por la ausencia del estado, vamos a tomar acción porque eso también es formación, que sepan que se puede cambiar la realidad, si alguien quiere colaborar, bienvenido”, indicó la rectora de la institución.