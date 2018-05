Una batalla por la vida de Antonella Gélvez

Tan solo tenía cuatro horas de haber llegado al mundo cuando empezó una batalla titánica. La pequeña Antonella, como la llamaron su padres, tuvo una falla respiratoria y ello obligó a los médicos a intervenirla e ingresarla de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Cartagena del Mar.

Amanda Herrera y Jorge Gélvez estaban desesperados por la situación de su hija. Pero cuando esperaban que mejorara, al tercer día empezaron episodios que aún continúan. La pequeña empezó a tener convulsiones.

Fue sometida a varios estudios médicos, pero su situación no mejoró. “Primero empezó a tener convulsiones del lado derecho del cuerpo, pero después fue todo. Es grave porque cuando pasa eso, la frecuencia cardiaca se le sube y hay riesgo de infarto. Además, cada vez que convulsiona se le van dañando neuronas, nos explicaron los médicos, y tememos que pueda sufrir daños irreversibles. Aún no se sabe qué tiene, si podría ser el síndrome de West o problemas metabólicos”, relató la madre de la niña.

Esta explicó que luego del primer mes, la pequeña fue remitida a la Clínica del Norte en Barranquilla. Allí estuvo internada por cuatro días y luego regresó a Cartagena.

La niña seguía mal y el 7 de abril la llevaron de urgencia a la Clínica Blas de Lezo, donde la internaron en UCI. Para evitar que siga convulsionando y sufra mayores daños cerebrales, los médicos la mantienen la mayor parte del tiempo sedada.

Debido a su estado, el 25 de abril en la Clínica Blas de Lezo ordenaron un traslado a una clínica en Bogotá, donde hay especialistas que le menor requiere. Jorge dice que pese al estado de su hija, cuya evolución ha sido informada a diario a su EPS Medimás, esta no ha autorizado el traslado.

Por ello, el 4 de mayo los padres de la menor pusieron una tutela contra Medimás y esta fue fallada a su favor, casi de inmediato, por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas Laborales. El juez determinó que la niña requería el traslado inmediato y que la EPS debe costear todo.

Pero esta no atendió la decisión y el 11 de mayo la familia presentó un incidente de desacato.

Por ello, diez días después el mismo juzgado se pronunció señalando que se abrirá un proceso de investigación contra la EPS por el incumplimiento del falloy ordenándole que indique por qué no ha autorizado el traslado de la bebé.

“Cada día que pasa es como un año. Nos duele ver cómo pasan los días y la niña se sigue deteriorando, ya no come por sí sola, ahora lo hace por sondas. Estamos aferrados a Dios. Sigue la espera y no nos resuelven nada”, indicó Amanda.

Y mientras los padres de Antonella tratan de resolver el embrollo con la EPS, ella sigue luchando. Sigue aferrada a la vida y enfrentando una adversidad aún no determinada.

Pese a todo lo señalado por la madre de la niña, Medimás indicó a este medio que ha priorizado el caso y que ha hecho las diligencias para conseguir una IPS que cuente con los especialistas necesarios (como un neurólogo y un nutriólogo, entre otros), pero que no ha sido posible.

Medimás indicó que las solicitudes a IPS no han sido admitidas y que el lunes habrá una junta médica para ver decidir si la menor es atendida en una fundación en Medellín.