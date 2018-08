Una de “sus” mujeres traicionó a ‘La Madame’

Una empresa criminal dedicada al control de mujeres que ejercen la prostitución, de drogas y licor, sería la que controlaba Liliana del Carmen Campos Puello, la mujer de la que por estos días no se deja de hablar en la ciudad.

Se trata de alias ‘la Madame’, cuya suerte fue definida ayer en la tarde, pues una juez la aseguró con medida intramural y por eso deberá enfrentar encerrada en la cárcel para mujeres de San Diego el proceso que se lleva en su contra por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución.

La mujer hace parte de un grupo de 18 personas capturadas en la ciudad en una operación de la Fiscalía, la Policía y Migración Colombia, señaladas de integrar redes dedicadas al proxenetismo, explotación sexual de menores y a la trata de personas.

La audiencia de ‘la Madame’ comenzó el lunes, cuando la jueza Segunda Penal Municipal legalizó su captura. Luego, la Fiscalía le imputó los delitos antes mencionados. La audiencia se aplazó la noche de ese mismo día y se retomó ayer, a las 9 de la mañana.

En su llegada al Centro de Servicios Judiciales, en el Centro Histórico, la mujer creó polémica de inmediato. Con actitud altiva, mostró sus dedos medios a los periodistas que fotografiaban su llegada. Se dice que ya tenía pensado crear todo un espectáculo con su llegada.

Cuando la subían a la sala de audiencias, se rehusó a subir por escaleras y prefirió esperar el ascensor. La Fiscalía solicitó a la jueza que a Liliana del Carmen la aseguraran con cárcel, pero su abogado rechazó los planteamientos posteriormente.

Indicó que el reconocía que su clienta se dedicaba a la prostitución y que por eso estaba rodeada de trabajadores sexuales. Le señaló a la jueza que Liliana si alquilaba habitaciones de dos casas que tenía arrendadas en Crespo y Manga, pero que subarrendar no era delito.

También negó que ‘la Madame’ tuviera una red y explicó que solo tenía un grupo de Whatsapp. Pero todos sus planteamientos no los tuvo en cuenta la jueza para no cobijarla con una medida restrictiva de la libertad.

La togada recordó los elementos materiales presentados por la Fiscalía para asegurar con cárcel a Liliana. Por ejemplo, que el ente acusador señaló que Liliana manejaba a un gran número de prostitutas y que las “controlaba”.

Que las tenía alojadas en sus casas y les cobraba alquiler. Que las transportaba en buses y que tenía a su servicio dos capitanes que las llevaban en barcos a islas donde hacían fiestas.

Así mismo, que ‘la Madame’ les indicaba a las trabajadoras sexuales cómo debían comportarse y con quién hablar y con quién no. Por ello, la togada explicó que a estas mujeres le violaban sus derechos a la libre locomoción.

La Fiscalía señaló que, presuntamente, sería el compañero sentimental de Liliana quien se encargaría de la venta de licor y drogas en las exuberantes fiestas en islas y casas lujosas que esta armaba. También que habían personas que se encargaban del transporte de las trabajadoras sexuales, todas mujeres mayores de edad. Otros hombres se encargaban de cuidarlas. “Aquí no había libre locomoción, no podían tener otro proxeneta, tenían que estar con su grupo. Tampoco podían hablar con prostitutas de otros grupos si iban a una fiesta”, indicó la jueza, recordando los argumentos de la Fiscalía.

Una testigo clave

Pero la Fiscalía también presentó en la diligencia un testimonio determinante. El de una joven que trabajaba con ‘Madame’ y quien decidió convertirse en colaboradora de las autoridades luego de tener problemas con ella.

Todo comenzó hace varios meses cuando esta joven paisa fue a una fiesta. Esta indicó que ‘la Madame’ les tenía prohibido a “sus mujeres” recibir dinero por parte de clientes, pues sería ella quien cobraba a estos en dólares y luego les paga a ellas en pesos.

Pero en esa fiesta, la joven explicó que uno de los clientes se encariñó con ella y le regaló 140 dólares. Dejó ver a la Fiscalía que le comentó a ‘la Madame’ y que esta se puso furiosa porque recibió el dinero.

Ello causó una discordia entre las dos mujeres, que días después terminó con una riña entre estas en Bocagrande. Tras el suceso, la joven se convirtió en colaboradora de las autoridades y en una pieza clave en la investigación.

Las indagaciones dejaron ver que ‘la Madame’ tenía contactos en Miami, Las Bahamas, Panamá y México, y que en estos sitios tenía abogados para cuando las trabajadores sexuales a las que habría enviado a esas zonas tenían problemas.

El ente indicó que cuando las mujeres llegaban a Panamá, debían decir que eran modelos, a diferencia de cuando iban a Las Bahama, donde sin preocupación manifestaban que se iban a encontrar con un hombre.

Pero hubo otros hechos que mencionó la jueza, como las interceptaciones que se le hicieron a ‘la Madame’. “Tranquila, se las tengo amaestradas”, habría dicho ‘Madame’ en una de esas llamadas. Respecto a esto, la jueza dijo que “a un ser humano no se amaestra” y que con estas actitudes se muestra que habría una trata de personas.

“Pese a que la prostitución no es un oficio penalizado, sí lo es cuando se hace con fines de explotación”, indicó la jueza para argumentar la decisión de mandar a la cárcel a ‘la Madame’, que no se salió del recinto donde se hacía la audiencia antes que la juez tomara la decisión, pues indicó que no quería escuchar tantas cosas inventadas sobre ella.

Lo cierto es que el proceso que tiene encima no es cosa de juegos. La trata de personas es un delito duramente castigado a nivel internacional. Es uno de los mayores agravios contra los Derechos Humanos.