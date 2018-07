Una persona sufrió accidente en canal

Como Amaury Salcedo Martínez fue identificado el hombre que sufrió un accidente en el canal de aguas pluviales del barrio El Campestre.

Siendo, aproximadamente, las 11:30 de la mañana, Salcedo Martínez, de 56 años y residente en el barrio La Central, llegó a la manzana 119, de la séptima etapa de El Campestre, con la idea de almorzar en un restaurante que está a orillas del mencionado canal.

Cuando se bajó del taxi que abordaba, intentó caminar sobre una de las plaquetas del canal, sin contar con que la misma estaba debilitada y terminó quebrándose, haciendo que Salcedo Martínez cayera al fondo del canal, cuya profundidad es de casi dos metros.

Al caer en el piso enfangado, los restos de la plaqueta cayeron sobre su pierna izquierda y se la fracturaron en dos partes.

La aglomeración de personas fue casi que inmediata, pero nadie sabía cómo hacer para rescatar al accidentado, quien logró comunicarse con una pariente que trabaja en los medios de comunicación.

La mujer pidió apoyo al Cuerpo de Bomberos del Distrito, cuyos efectivos aparecieron a los pocos minutos y rescataron a Salcedo Martínez, quien ahora está recluido en una clínica de esta ciudad, esperando una intervención quirúrgica.

Pese a todo, el ciudadano aclaró que no piensa sacar provecho de la situación en términos monetarios, “pero sí quisiera hacer una campaña para que el Distrito tenga más cuidado con estos canales, ya que el de El Campestre no es el único que tiene las plaquetas en malas condiciones. También hay uno en Boston y otro en el Nuevo Bosque, por donde trafican muchas personas a pie diariamente”.

Agregó que “mi accidente no pasó a mayores, porque soy paramédico no titulado, y eso me permitió tener tiempo de pensar en cómo caer al canal para no hacerme tanto daño. Incluso, yo mismo colaboré con los bomberos para que me sacaran del canal. Pero pensemos en qué hubiera sucedido con una mujer embarazada, con un anciano o con un niño”.

La secretaria de Infraestructura del Distrito, Clara Calderón Muñoz, dijo haber conversado con Salcedo Martínez, a quien le explicó que se están buscando recursos para la intervención de los canales, lo cual contempla que se eliminen las plaquetas, “porque se trata de corrientes que no deben tener tapas para correr libremente”.