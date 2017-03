Urge atención para mujer de 25 años con trasplante de riñón

No satisfactorio resultó el trasplante de riñón al que fue sometida María Alejandra Díaz, de 25 años, en la Colombiana de Trasplantes, en la ciudad de Barranquilla.

La intervención quirúrgica a la paciente de Coosalud EPS la realizó Sergio Salcedo Herrera, presidente de la líder de trasplantes, en junio de 2014.

Pero por una recaída postransplante, desde el pasado domingo la joven está internada en el Nuevo Hospital de Bocagrande, en delicado estado de salud, e insiste en continuar el tratamiento con su médico tratante. El problema es que él se niega a prestarle el servicio por el supuesto incumplimiento en pagos de la EPS.

Rubén Darío Romero Mouthón, director nacional de operaciones de Coosalud EPS, aseguró que “estamos tratando de remitirla a Barranquilla para que sea vista por su especialista tratante, pero él se niega a atenderla, aduciendo que tiene un problema administrativo de cartera con la EPS Coosalud. Nos parece que no es la actitud adecuada frente a la ética médica y frente a un médico responsable de la salud de esa paciente, porque un tema administrativo debe ser menos importante que lograr manejar la salud de una paciente en este estado, porque es una paciente postrasplante renal”.

“Sin embargo -recalcó-, nosotros hicimos un anticipo de 40 millones de pesos en el día de ayer (miércoles) para tratar de garantizar la prestación del servicio, y nos comunicamos con el médico prestador, diciéndole que era necesario que atendiera a la paciente, y entre tanto vamos a ir solucionando cualquier problema administrativo que tenga con la EPS”. No obstante, Colombiana de Trasplantes sigue sin prestar servicios médicos a la joven.

Respecto al monto que adeuda, Romero señaló que “tenemos funcionarios tratando de hacer las conciliaciones respectivas para revisar cuál es la pretensión del médico tratante. Nos parece que es un mecanismo coercitivo que no debe ser utilizado frente al estado en que se encuentra la paciente, y lo importante para nosotros es garantizar su vida, más allá de cualquier inconveniente administrativo que aduzca el prestador”.

Resaltó que para salvaguardar la vida de María Alejandra se le propuso atención especializada en la Fundación Valle del Lili, en Cali, o en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación, antes conocido como Hospital Universitario San Vicente de Paúl, en Medellín, pero la joven se niega a recibir una atención diferente a la de Colombiana de Trasplantes.

“DEBE SER SANCIONADA”

Consultado por el caso en mención, Sergio Salcedo Herrera, presidente de Colombiana de Trasplantes, dijo que “Coosalud es una entidad que tradicionalmente ha sido irresponsable con los pacientes afiliados a ella y pasan situaciones como esas, que no responde frente a los requerimientos de sus usuarios, no paga las facturas a tiempo, pone en riesgo a la población, y después, cuando ya está con el problema encima, no cumple con sus obligaciones. Eso es terrible. Es una entidad que debería ser sancionada por la Superintendencia Nacional de Salud”.

Negó haber solicitado y recibido un anticipo para luego negar atención a quien fue su paciente. “Eso no es cierto. Colombiana de Trasplantes es una entidad absolutamente transparente”, y del monto que le adeuda la EPS, sostuvo que “no puedo mencionarlo puntualmente porque no es un tema público. Es un tema entre Coosalud y nosotros, y eso no le concierne a la opinión pública, pero quiero expresar mi molestia por la irresponsabilidad de esta EPS”.

EXTRACCIÓN DE RIÑÓN ES URGENTE

Malka Piña Verdugo, directora médica del Nuevo Hospital Bocagrande, precisó que luego del trasplante de riñón, “la paciente continuó con deterioro de la función renal. Ingresa a la institución con un cuadro febril, sin ningún tipo de dato infeccioso, razón por lo cual se considera que estamos ante un caso de rechazo al trasplante, motivo por el cual se le solicita valoración a urología y nefrología, quienes apoyan el diagnóstico y solicitan realizar la cirugía para extracción del riñón”. Esa intervención es urgente.