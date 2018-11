Urge hacerse la citología y la mamografía

Más de 143 mil mujeres aún no se realizan su citología y más de 110 mil no se practican su mamografía en las diferentes regiones del país, mientras que en Bolívar 1.745 mujeres aún no se han practicado la citología, así como 1.752 usuarias están en mora de realizarse la mamografía, informó Medimás EPS.

Ambos exámenes son vitales para la prevención de enfermedades, por lo que se recuerda que las IPS de primer nivel cuentan con este servicio para todas las afiliadas.

Tras este panorama, Luz Amanda Morales, gerente de gestión del riesgo de Medimás EPS, señaló que “el riesgo más grande que tienen las mujeres colombianas son el cáncer de mama y de útero, la citología vaginal y la mamografía son de manera gratuita, por eso Medimás avanza en su compromiso con la implementación del modelo de salud basado en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de la salud de sus afiliadas, por lo que hace una invitación especial a las mujeres, para que a través de exámenes como la citología y la mamografía eviten complicaciones en su bienestar”.