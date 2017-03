Urge la donación de leche materna

La crisis que el Banco de Leche Humana de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo anunció desde junio del año pasado sigue sin superarse.

Aún, en el mes anterior, no hubo reserva suficiente para garantizar el suministro de leche materna a los niños prematuros y de bajo peso internados en la Unidad de Cuidados Intensivos. De cerca de 20 pacientes, solo ocho pudieron recibir el líquido.

Ana Yepes, coordinadora del banco, dijo que la crisis se debe a que en el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena son muy pocas las madres que donan leche de manera constante.

“En el mes de enero alcanzamos a tener 10 donantes activas y en el mes de febrero siete. El líquido lo están esperando en promedio, entre 15 y 20 pacientes cada mes. Obviamente en el momento en que el número de donantes disminuye se disminuye también el de los receptores, porque ellos van de acuerdo a la cantidad de leche disponible”.

Por esa situación, la pediatra manifestó que en enero fueron 17 los niños beneficiados, mientras que en febrero la cifra bajó a ocho. “Fueron ocho receptores, pero eso no significa que durante todo su periodo de estancia hospitalaria pudimos suministrarles la leche, porque no tenemos grandes cantidades. Se les suministra a los que estén en las condiciones más graves, que son los que tienen menos de 1500 gramos de peso y los que están infectados”.

Afirmó que los niños que necesitan de la donación de leche son aquellos que “la madre no puede suministrársela porque no tiene suficiente, no vive acá o tiene alguna enfermedad que la imposibilita. El Banco se la suministra y si no alcanza toca darle leche de fórmula. Nos toca dar mucha de esa leche en la Unidad de Cuidados Intensivos porque no alcanzamos a cubrir ni al 50% de los pacientes”.

NECESITAN MADRES

Pese a que no se puede definir un número exacto de donantes para garantizar la perfecta operación del Banco de Leche Humana, porque la producción de cada madre es diferente, Yepes señaló que “la meta es que podamos completar al menos 20 donantes activas para tener una mayor producción”.

Invitó a “todas las mamás que tienen excedentes de leche, a que en un acto de solidaridad con los niños prematuros de la Unidad de Cuidados Intensivos hagan la donación, que va a servir para salvar la vida de los otros niños”.

Las interesadas en apoyar esta causa pueden contactarse con el Banco de Leche Humana al teléfono fijo 6724060, con su coordinadora al celular 311 413 1677, o escribir al correo electrónico programamadrecanguro@maternidadrafaelcalvo.gov.co.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Los sábados, de 7 de la mañana a 1 de la tarde.

Yepes indicó que “nosotros hacemos el acercamiento y hacemos los exámenes gratis, que son el de hemograma, VDRL, que es el de la sífilis, VIH, que es el del SIDA, y hepatitis B. Los realizamos porque tenemos que verificar que la donante sea una madre sana”.

OJO A LA LACTANCIA EXCLUSIVA

La coordinadora del Banco de Leche Humana de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo recordó a las madres que “debemos dar lactancia materna exclusiva a nuestros niños hasta los seis meses y a partir de ahí su alimentación complementaria, porque la leche materna es perfecta nutricional e inmunológicamente”.

Destacó que un recién nacido que reciba esa alimentación es “un bebé que se va a enfermar menos y va a crecer bien. En la medida en que las madres den lactancia materna exclusiva en esta ciudad y en el departamento, en esa misma medida el número de donantes se va a aumentar, porque eso está ligado. A mayor numero de madres que den lactancia materna exclusiva, vamos a tener mayor numero de donantes”.