Usan el barrio para hacer fechorías: habitantes de Luis Carlos Galán

La ubicación del barrio Luis Carlos Galán, al suroccidente de Cartagena, se ha convertido en una debilidad para la comunidad, pues aseguran que el hecho de que colinden con muchos sectores permite su uso como ‘corredor’ para atracos y demás actos delictivos.

“El barrio es apto para que cualquier persona venga a atracar y huya fácilmente porque hay acceso para el Mirador de la Bahía, para el 20 de Julio, para Henequén, Nelson Mandela, La Reina y San Pedro Mártir”, explicó Ivis Amor, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Luis Carlos Galán.

La mujer señaló que los atracos son más comunes en la manzana H en las mañanas, y que por las noches motorizados llegan al parque y a la cancha a consumir drogas sin importar que haya niños, niñas y jóvenes disfrutando de estos espacios.

Álvaro Lentino, presidente de la JAC del barrio en mención, indicó que “los policías del cuadrante no hacen nada, pasan por aquí como si estuvieran de visita porque ven a quienes están consumiendo droga y no les hacen el llamado de atención. Le pedimos al comandante que nos cambie a esos agentes”.

Quieren limpiar la imagen

De acuerdo con los vecinos de Luis Carlos Galán, se han presentado un par de casos en los que llevan a los taxista hasta la zona más solitaria para atracarlos, por lo que el barrio tiene fama de ser peligroso, situación que desata señalamientos injustos.

Denuncias similares a esta se han presentado en varias ocasiones, durante los 19 años de existencia de este barrio, pero la problemática no es atendida.

“Los habitantes de Luis Carlos Galán somos personas de bien, trabajadores y profesionales. Este es un barrio sano pero los delincuente lo usan para hacer sus fechorías y eso nos afecta en muchos sentidos, por eso pedimos el acompañamiento de las autoridades”, afirmó el presidente de la JAC.

John Robert Pacheco, miembro de la JAC, manifestó que “tenemos problema al momento de coger un taxi porque nos dicen que no, que no vienen para acá porque según es un barrio peligroso y no es así, por eso queremos acabar con los problemas de inseguridad para limpiar el nombre y la imagen de nuestro barrio”.

La comunidad indicó que hay 10 cámaras en todo el barrio pero ninguna sirve, por lo que es imposible que se les haga seguimiento a los actos delictivos que ahí se cometen.

Presencia de las autoridades, la solución

“Necesitamos la presencia de las autoridades, que los policías pidan documentos cuando hagan rondas, o que instalen un CAI móvil porque necesitamos controlar la situación”, expresó Wilson Arroyo, otro líder de la JAC.

A pesar de esto y conscientes de que las autoridades pueden tardar en atender su petición, los vecinos de Luis Carlos Galán construyen proyectos comunitarios para recuperar la seguridad.

“Estamos preparando un proyecto para crear una brigada comunal en la que seamos los mismos vecinos quienes hagamos rondas por las 17 manzanas y así identificar a los extraños que vienen a cometer delitos aquí”, señaló Lentino e insistió en que “debemos cambiar la imagen de nuestro barrio”.

Otros Puntos

- En el sector más alto de Luis Carlos Galán la energía eléctrica es suspendida por Electricaribe, por lo menos, dos veces a la semana, según contaron los vecinos quienes aseguraron que esto afecta a bebés y adultos mayores que requieren del servicio para su bienestar. Resaltaron que la conexión ilegal de invasiones aledañas a sus redes eléctricas afecta el flujo de la energía.

- Hace más de un año tienen una fuga en una tubería de agua. Explicaron que Acuacar ha intentado en vano reparar el daño y que los costos de los supuestos arreglos son cargados a las facturas de los vecinos, pero el problema continúa.

- La llamada “calle ancha” entre las manzanas B y C está sin pavimentar y además las tuberías de agua están sobre la superficie lo que ocasiona la continua rotura de estas, sobre todo con el paso de vehículos. Por lo anterior, la vía está llena de lodo, constantemente. Otras tres calles también están sin pavimentar.

- La cancha deportiva y el parque infantil necesitan cerramientos y adecuaciones.