A usuaria de Uber en Cartagena le cobraron $467.695 en una carrera

“Cuidado con Uber en Cartagena” publicó en su Facebook Ana Karina Arrázola, una joven que denuncia el cobro excesivo de un viaje en Uber por una carrera desde el Centro a Castillogrande.

En diálogo con ElUniversal.com.co, Ana Karina expresó ser usuaria regular de esta aplicación y señaló que tras revisar el historial de sus viajes, se encontró que el pasado 13 de octubre, le cobraron 467.695 pesos por dicha carrera.

“Revisando mis viajes de Uber me encuentro con un viaje del Centro a Castillogrande por $467.695. Reviso mi tarjeta de crédito y efectivamente me hicieron el cobro y en otra tarjeta me cobraron 7 mil pesos, como si hubiesen definido el monto de la carrera y el monto por otro cargo que me hicieron”, contó Arrázola.

La joven manifestó que tras presentar su solicitud de rectificación en la aplicación para pedir un reembolso, le enviaron una fotografía con el siguiente mensaje:

“Hemos revisado tu viaje y este ajuste se debe a que nos comentó tu conductor que en el viaje hubo un percance en donde se dañó el asiento del auto con una caja. Debemos realizar el cobro de la tarifa de reparación para compensar el tiempo y los cargos derivados de arreglar lo sucedido. Lamentamos mucho las molestias causadas. Si no estás de acuerdo con este cobro o si tienes alguna duda, por favor envíanos más información de lo sucedido en tu viaje para poder revisar a profundidad este inconveniente”.

No obstante, Ana Karina asegura que nunca se transportó con una caja por lo que no comprende como le debitaron el dinero sin su aprobación.

“El Uber me recoge a las 3 de la mañana en el Centro para llevarme a mi casa junto a una amiga, y nosotras no cargábamos con ninguna caja, no causamos ningún daño a la cojineria. Es decir, no tenían porqué debitarme ese monto. El conductor no mencionó ningún tipo de daño al bajarnos al vehículo”, indicó.

La joven volvió a contactar al personal de Uber pero dicha empresa se ha mostrado renuente a realizar el reembolso. “Suelo utilizar Uber todo el tiempo. No entiendo porqué me cobraron este dinero. Por este viaje pago máximo 15 mil pesos cuando está en tarifa dinámica”.

La usuaria califica como “falsa” la respuesta de Uber y denuncia que en el historial del conductor se registran otros cobros excesivos de este tipo.