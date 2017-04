Usuarios de Cafesalud padecen por medicinas, tratamientos y especialistas

“Cafesalud va de mal en peor”, se le escucha decir a uno de los más de 20 usuarios que integran la fila para solicitar una cita médica. La entidad lidera el ranking como la peor calificada entre pacientes de las EPS que operan en la ciudad.

Pedro Segundo Ruiz, de 39 años, integró la lista de los 4,6 millones de usuarios que fueron trasladados en 2015 de SaludCoop a Cafesalud. Cuenta que desde entonces ha librado una batalla para que le sean suministrado los medicamentos que necesita para superar una neuromielitis óptica y las citas con un neurólogo que lo tiene incapacitado desde entonces.

“Los medicamentos que me recetan son vitales para mi parte visual porque la enfermedad neurológica que sufrí me afectó el nervio óptico y la movilidad. He recuperado en un 30 por ciento la visión de mi ojo derecho, pero la visión en mi ojo izquierdo sí está perdida, no veo nada y los medicamentos son vitales para evitar perder este ojo”, señala.

Ruiz denuncia la demora para que le asignen una cita con el neurólogo y asegura que siempre que acude a esta EPS la respuesta es la misma: “no hay servicio con neurología”.

“Cafesalud ahora no tiene servicio con neurólogo. Hay una serie de exámenes que me han mandado y que tengo autorizados, pero todos son en Barranquilla porque aquí en Cartagena no cuentan con el servicio. Es decir me toca ir hasta Barranquilla, tendría que ir acompañado, lo que me genera un doble gasto y yo no tengo los recursos para transportarme hacia allá. Son seis órdenes en fechas distintas, es decir debo pensar en ese gasto”.

Agregó: “Como yo hay muchos pacientes en la misma situación. A veces sale el Coordinador Médico y nos dice que él no puede solucionar nada, ¿entonces quién nos responde? Por eso mi llamado es a que nos atiendan y que cumplan con nuestros requerimientos. Que si no tienen neurólogo que nos pasen a otra entidad. Estoy como un barco a la deriva”.

El personero William Matson advirtió tras los resultados de la encuesta sobre las EPS que en materia de salud, Cartagena se convirtió en un corregimiento de Barranquilla. Esto tras explicar que algunas entidades prestadoras de salud han mudado parte de sus tratamientos y consultas para la capital del Atlántico afectando la atención de sus usuarios en Cartagena.

“Algunos tratamientos no son trabajados por especialistas en la ciudad sino en Barranquilla. Pero estamos haciendo unas mesas de trabajo. Empezamos con Comfamiliar, que ha tomado algunas medidas, sin embargo creemos pertinente que deben ser más de fondo con la entrega de medicamentos y la autorización de citas a tiempo, porque en enfermedades como el cáncer uno o dos días de espera son supremamente graves para un paciente”, indicó el funcionario.

Por su parte Henry Vergara Sagbini, defensor del paciente, es enfático en la necesidad de solucionar estos problemas con las entidades de salud en el plano jurídico.

Asegura que le manifestó al alcalde Manolo Duque la urgencia de realizar una auditoria externa para verificar cuáles EPS no cumplen a cabalidad con una atención integral a los pacientes.

“Hemos hablado con el Alcalde porque la normatividad que rige sobre las Entidades Prestadoras de Salud es clara y ellos siempre que hacen auditoria interna salen bien librados ¿pero qué tal si hacemos una auditoria externa? De esta manera se puede evaluar que EPS no cumplen para pedirles que salgan definitivamente de la ciudad”.