Usuarios de EPS Comparta están desesperados por fallas en sistema

Desesperados, así se encuentran los usuarios de la EPS Comparta, debido a que la entidad prestadora de salud lleva dos semanas con fallas en su sistema y esto no ha permitido hacer ningún tipo de gestión, como órdenes de citas médicas, entrega de medicamentos, afiliaciones, entre otros procedimientos.

Las quejas no paran entre los usuarios y solo piden a los funcionarios de la entidad una pronta solución, “nos tienen con el ‘baile del indio’, no nos dan información, solo nos dicen que no hay sistema, un señor se desmayó, le dio mareo porque la gente está desde las 4 de la mañana y no resuelven. Cuando vieron a El Universal ahí sí atendieron y nos pusieron un sello para ir miércoles o jueves a ver qué sucederá. Hemos pedido un vocero y nada”, sostiene Alberto Liñán, usuario de Comparta.

Los afectados argumentan que fueron citados para mañana y el jueves de 7 a 11 de la mañana para ver si ya hay sistema y poder atender sus peticiones.

“No es la primera vez, ya tengo muchos años de estar afiliada a esa EPS y siempre hay algún problema. Nos dieron un pañito de agua tibia diciéndonos que fuéramos el miércoles. Varios usuarios vamos a ir mañana (hoy) al edificio Inteligente, donde queda la gerencia de Comparta y hacernos oír allá. A mi se me han vencido muchas órdenes y no me han atendido y si no hacemos algo urgente y drástico no nos van a solucionar el problema”, dice por su parte Nel Cuadrado, otra usuaria.

A los afiliados a esta EPS también les preocupa que los medicamentos muchas veces no los hay o demoran 15 días, 20 o hasta un mes para entregarlos.

“Queremos un buen servicio y si la EPS no sirve, entonces que la cierren. Tengo problemas renales y necesito una medicina diaria, todas las noches, y demoran para entregármela, muchas veces me toca comprarla porque no puedo dejar de tomarla. Antes Comparta era buena, llevo como 20 años en esta EPS pero ahora está muy mal. Estamos reclamando nuestros derechos”, dijo indignado Carlos Montes.

El Universal trató de comunicarse con funcionarios de Comparta pero no obtuvimos respuesta.

