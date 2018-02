Vacuna contra la polio mitigó su parálisis

“Yo caminaba. A los 4 años me dio poliomielitis y perdí la movilidad de las piernas. Me operaron cuatro veces y me hicieron terapias para que caminara, pero quedé discapacitada, usando muletas. Hoy no afirmo la pierna derecha, la izquierda sí, aunque con dificultad por el peso del cuerpo, igual me movilizo”, contó Delcy Donado Mendoza, de 43 años, con el propósito de crear conciencia sobre lo importante que son las vacunas para prevenir enfermedades.

Destacó que “a mí me vacunaron contra la poliomielitis. Tiempo después me dio la fiebre alta y me hospitalizaron. Me han dicho médicos que si no me hubieran vacunado contra esa enfermedad me hubiera cogido más fuerte. A los 7 años me suspendieron los médicos, me ordenaron usar muletas e inicié mi nueva vida y mis estudios de primaria”.

Yanine Ruiz, líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), indicó que la vacuna contra la poliomielitis se administra “a los 2, 4 y 6 meses. Los niños deben recibir un primer refuerzo a los 18 meses y un segundo refuerzo a los cinco años”.

Pero, según el consolidado preliminar de los menores de edad vacunados en Cartagena del 1 al 27 de enero, son muchos los que están quedando desprotegidos ante esta y otras enfermedades.

“Con relación a los niños menores de un año, la meta de enero era vacunar 2.732 niños, pero a esa fecha solo llevábamos 1.366, es decir un 50 %. Niños de un año se habían vacunado 1.218 de los 1.918 que tenemos como meta, lo cual representa un 63 %. Y la meta de niños de cinco años era de 2.704, y solo se habían vacunado a esa fecha 1.326, lo que representa un 49 %”, puntualizó Ruiz.

Señaló que los centros de salud de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas, tienen plazo hasta el próximo lunes para entregar la cifra total de los menores de edad vacunados en enero.

“Todas las vacunas que están en el esquema nacional de vacunación son gratis los 365 días del año. No hay que cancelarlas”, destacó la funcionaria, advirtiendo que “tenemos una alerta de sarampión porque Italia y Rumania reportaron casos en 2017. (El primero más de ocho mil y el segundo casi tres mil). Cartagena por ser una ciudad turística recibe todo el año personas extranjeras y estamos en riesgo. Este es otro motivo para que los niños entre uno y diez años acudan a vacunarse porque hasta esta edad se puede vacunar con triple viral”.

Ruiz recalcó que “si la mamá sabe que al año no fue a vacunar a su hijo y lo va a vacunar de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, identifique cuáles son las vacunas que le faltan y póngaselas todas”.