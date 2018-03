Los incentivos de salud y educación que el programa Más Familias en Acción entrega a 46.550 familias cartageneras son “únicamente para invertir en el bienestar, en la salud y educación de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios”, aseguró Diana Pereira, enlace Distrital del programa.

Para recordar ese compromiso a las madres y padres titulares, el programa está llevando la campaña ‘Vacúnate contra el mal uso del incentivo’ a barrios y colegios.

“Vamos con una enfermera, un médico y una inyección simbólica. Después de recordarles para qué se crearon los incentivos y ellos establecen el compromiso, los vacunamos. Es una vacuna que ha dado buenos resultados y estamos apoyándonos en las madres líderes para hacer seguimiento a ese uso del incentivo”, dijo Pereira.

Destacó que con el propósito de frenar a aquellos que insisten en invertir el dinero de los niños en otros fines, “hablé con Prosperidad Social regional Bolívar y debo reunir las pruebas y elevar el caso a nivel nacional. Ellos lo estudian y deciden si definitivamente suspenden el incentivo, pero primero estamos llamando la atención a las madres y padres titulares, recordándoles el compromiso, dándoles la oportunidad de corregir el comportamiento y que el destino del incentivo sea realmente para lo que fue creado”.

No es solo incentivos

Pereira recalcó que en Cartagena se cree que Más Familias en Acción “solamente es la entrega de incentivos”, y por ello, para demostrar que tiene mucho más que ofrecer, puso en marcha la estrategia ‘Aún hay más’.

“Tenemos seis puntos de atención, en Chiquinquirá, San Francisco, El Pozón, La Castellana, Blas de Lezo y Ciudadela 2000, donde tenemos coordinadores y un equipo de trabajo que buscan a las madres líderes para que informen a las madres y padres titulares que tenemos otras ofertas en salud, educación, recreación, deporte y cultura; manejo de casos especiales de niños que estén siendo víctimas de maltrato o abuso sexual. Para lograr ese manejo integral hemos articulado con dependencias como las secretarías del Interior y de Educación, Dadis, Sena y Escuela Taller”.

Esta oferta se ha trasladado a cerca de cuatro instituciones educativas y ocho barrios. El enlace Distrital de Más Familias en Acción destacó que la oferta de cursos complementarios, formación técnica y tecnológica en alianza con el Sena, han tenido la mayor acogida.

“A través de una matriz de seguimiento identificamos las preferencias y los intereses de los usuarios. En respuesta a ello ofertamos los cursos. Cocina y belleza son los preferidos. Puede acceder madre, padre, hijos, tíos, cualquiera que tenga un familiar inscrito en nuestro programa. La idea es mejorar las condiciones de vida de todas las familias”.

A la fecha 70 personas terminaron cursos y 385 los iniciaron el pasado 11 de marzo. En total, 2.545 personas aspiran a ser beneficiarios de los cursos del Sena.

En la Cárcel de San Diego

Más Familias en Acción visitó el pasado viernes a las reclusas de la Cárcel de San Diego. “Atendimos a 43 que hacen parte del programa, de las cuales encontramos que 25 no recibían el incentivo. Allí mismo hicimos las gestiones y se les solucionó el inconveniente. Unas estaban suspendidas porque las personas que dejaron como titulares no cobraban hace mucho tiempo; otras por no actualizar documentos”, dijo Pereira.