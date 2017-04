Van 12 establecimientos suspendidos por incumplir normas sanitarias

Restaurantes, negocios callejeros de comida rápida, coctelerías y parqueaderos donde se manipulan alimentos, hacen parte de la lista de los doce establecimientos que han sido intervenidos este 2017 por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) tras incumplir las normas sanitarias.

"Hemos intervenido estos negocios por no contar con un programa de limpieza y desinfección, de control de plagas, por tener plagas, por no contar con un programa de educación sanitaria y por los manipuladores de alimentos no estar certificados", indicó Adriana Meza Yepes, directora del Dadis.

La autoridad de salud sostuvo que los negocios sancionados deberán cumplir con las indicaciones entregadas para evitar riesgos en la salud de los consumidores. "Si en una nueva inspección se comprueba que acogieron las medidas, levantaremos los sellos". (Le puede interesar: Vuelven a suspender actividades en la Coctelería Sincelejo).

El Dadis aseguró que se intensificarán los operativos en toda la ciudad, para garantizar que los establecimientos cumplen a cabalidad las normas sanitarias, y recordó que el levantamiento de las medidas sancionatorias no tienen costo alguno.