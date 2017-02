Vehículo lleva 15 días mal parqueado en una calle de Manga

"Como por arte de magia". Así apareció en frente de la casa de Ana Mercedes de Luque, en Manga, una van de servicio especial.

Ana Mercedes, quien vive en ese lugar desde hace 12 años y tiene allí una escuela de ballet, música, baile, yoga, pinturas y artes marciales para niños, pensó que al pasar algunas horas, el dueño del carro vendría por el y se iría de su frente.

Sin embargo, 15 días después, el vehículo aún permanece ahí, obstaculizando el paso de los residentes y visitantes a la vivienda, además prohibiendo el parqueo de otros carros.

Pero eso no es todo, lo más extraño es que el carro de placas TVC 973 de Turbaco y que al parecer está nuevo, en las partes laterales está contramarcado con el logo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y con el eslogan del movimiento, Primero la Gente, de la administración del mandatario Manolo Duque.

De Luque ha manifestado su queja ante las autoridades, pero estas no le han solucionado el problema. “Estoy aburrida, ya han pasado quince días y la van esta ahí en frente de mi casa. Yo he llamado a la Policía y al Tránsito muchas veces, me dicen que van a venir, pero mentiras aquí no apareció nadie”, afirmó Ana Mercedes de Luque a Eluniversal.com.co.

La administración confirmó que el vehículo no pertenece a los carros contratados por el Distrito pese a que tiene el logo de "Primero la Gente" y revisaran el caso. Un vocero del DATT informó por su parte, que podría tratarse de una camioneta vinculada a la Sijin y si es así, se procederá a realizar el operativo para retirarla del lugar.

Hace una semana, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte anunció que se tomaría los barrios de Cartagena, con el fin de acabar con el mal parqueo de vehículos, pero parece que no se ha cumplido en este caso.