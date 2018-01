Vándalos están acabando con puente de Canapote

La Junta de Acción Comunal del barrio Canapote pidió al Gobierno Distrital que recupere el puente peatonal de la carrera 13; y a la Policía Metropolitana que aumente la vigilancia en el sector.

El referido puente, que lleva dos años y medio deteriorándose, fue construido a la altura de la carrera 13, entre las calles 63 y 64 de Canapote, sobre el caño Juan Angola, donde comunica con el barrio Crespo.

Bienvenido Rodríguez, presidente de la JAC, aseguró que los vándalos son habitantes de la calle, “quienes portan herramientas para cortar las barandas tubulares de hierro en la madrugada, pero la gente no denuncia, porque les teme”.

El líder cívico indicó que, además, las barandas fueron construidas durante el gobierno de Dionisio Vélez Trujillo con materiales de mala calidad y sin anticorrosivo, lo que explica el porqué se oxidaron tan rápidamente.

“También tengo conocimiento --añadió-- de que algunos mototaxistas, después de las 4 de la tarde, se ponen a vender drogas y a esperar a los transeúntes que vienen de Crespo, para atracarlos”.

Por tal razón, contó que en varias ocasiones ha denunciando ambos hechos (el latrocinio y el vandalismo) “en el CAI de Daniel Lemaitre, y me dicen que van a revisar las cámaras para ver quiénes son los jíbaros y los atracadores, pero hasta ahora no he visto ningún resultado; y he ido al CAI de Crespo y me dicen los agentes que ese puente no es su jurisdicción. Y yo creo que la Policía está para preservar el orden público en cualquier parte”.

Aprovechó para decir que “me alegré cuando Distriseguridad puso nueve cámaras en el barrio, incluyendo la zona del puente, pero la verdad es que ninguna ha servido”.

El Universal intentó comunicarse con el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Luis Poveda Zapata, pero este nunca respondió su teléfono celular ni el mensaje de Whatsapp.

Clara Calderón Muñoz, la secretaria de Infraestructura del Distrito, informó que esta semana enviará una comisión para revisar el puente.

Distriseguridad informó que el paso a seguir en Canapote es saber dónde están las cámaras, para verificar si fueron o no instaladas por ese despacho, particulares o cualquier otra entidad.

“Lo importante es que los ciudadanos nos envíen (con foto y número de contacto, si es posible) la solicitud con la dirección exacta donde está instalada la cámara. Nuestra oficina es la número 605 del Edificio Inteligente en Chambacú. Atendemos de 7 a. m. a 4 p. m.”, dijeron voceros.

Explicaron que “si se verifica que es alguna de las 700 cámaras instaladas por nosotros en toda la ciudad, asumimos el mantenimiento preventivo y correctivo que fue contemplado desde el principio del proyecto”.