¿Vecinos de Crespo ya no están felices con el Parque Lineal?

En abril de 2016 el presidente Juan Manuel Santos inauguró el Anillo Vial Malecón de Crespo, un importante proyecto de infraestructura para Cartagena que incluye además del túnel vehicular (600 metros de longitud, construido para despejar el tráfico del norte de la ciudad), un parque lineal de 14 hectáreas.

A pesar de toda la polémica que se suscitó alrededor de esta construcción, los residentes de este barrio y la comunidad en general recibieron con agrado la obra, sin embargo, dos años después son varias las quejas que se levantan alrededor del parque.

Por ello, ElUniversal.com.co dialogó con la Junta de Acción Comunal (JAC) de este barrio, y nos detallaron los principales problemas que se presentan en el parque.

Inseguridad

El principal problema en el Parque Lineal que argumentan los residentes de Crespo es la falta de seguridad en la zona, la cual ha trascendido al barrio en general.

Álvaro Méndez, presidente de la JAC, explica que al ser el parque un escenario para todos los cartageneros y turistas, se hace constante la presencia de personas que vienen de barrios aledaños y, que en muchas ocasiones provocan desmanes.

"Los robos comúnmente son en las mañanas y en horas de la tarde. Una vez atracaron y le cortaron el brazo a un residente de Crespo que estaba realizando su rutina de ejercicio a las 6 a.m., luego los agresores se tiraron al caño. Pero no solo eso, estos actos vandálicos también ocurren cuando los jóvenes van de regreso hacia sus barrios, y aprovechan para partir vidrios, robarse lo que esté mal puesto en las calles y cogerse los mangos", sostuvo Álvaro Méndez.

El líder comunitario sostuvo que aunque la Policía Metropolitana brinda vigilancia en la zona, esta resulta insuficiente toda vez que el cuadrante atiende una zona muy extensa.

La pelea entre jóvenes que van a jugar fútbol en las chanchas y el consumo de droga en este lugar, también se convierten en problemas de inseguridad para los residentes y los visitantes al parque.

El presidente de la JAC, agregó que estos problemas se agudizan debido a la falta de un sistema de seguridad. “en el parque hay dos cámaras, las cuales las instalaron hace aproximadamente 6 o 8 meses, pero hasta el día de hoy no funcionan. Además, en el barrio hay 9 alarmas comunitarias y de estas solo funcionan dos”, indicó.

¿Promesa incumplida?

En cuanto a la responsabilidad del Consorcio Vía al Mar, el líder comunal sostuvo que estos no prestan vigilancia en la zona, y solo disponen de dos personas ubicadas en los baños del parque.

“El consorcio no brinda vigilancia. Solo tienen dos personas una en cada baño exclusivamente. Ellos siendo los concesionarios y administradores del parque no les interesa. Nosotros les requerimos a ellos en varias oportunidades que aumenten su servicio de vigilancia para que en conjunto con la Policía sea efectivo el servicio de seguridad, pero estos hacen caso omiso y dicen que no tienen plata”, afirmó Álvaro Méndez.

Este agregó que el parque es un sitio de recreación que tiene mucha acogida, pero debido a la inseguridad no se ha podido utilizar como se debe. "Uno llega y tiene que estar pendiente, porque no se sabe quién le hará el daño”.

Frente a estos hechos, los residentes de Crespo sostuvieron una reunión a finales de junio con el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Luis Humberto Poveda, en esta le solicitaron la creación de un nuevo cuadrante y un CAI Móvil en las afueras de Crespo, pues se ha evidenciado que muchos de los delincuentes huyen en motocicletas hacia ese sector.

¿Qué dicen las autoridades?

Frente a la inseguridad en el Parque Lineal de Crespo, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que en la zona se encuentra el Cuadrante 3-2, adscrito al CAI Crespo, estos se apoyan con personal policial que pasa revista en horas de la mañana y en la tarde, en donde se registra mayor afluencia de personas en el parque.

Agregaron que se trabaja con seis frentes de seguridad, que cuentan con sus coordinadores, estos son: Urbanización Los Pinos Calle 64, carrera 2 con calle 65, Parque El Cangrejo Azul 4, calle 64 con carreras 1 y 2, calle 63 y carrera 9.

La Policía sostuvo que viene trabajando de la mano con la comunidad de Crespo, evidencia de eso es la actividad ‘Todos al Parque’, que se realizará este sábado 14 de julio, la cual busca fortalecer y concientizar a los ciudadanos de la pertenencia y cuidado de este lugar de recreación.

En cuanto a la solitud de un CAI Móvil y una cuadrilla especial para este lugar, se conoció que las autoridades estudian la petición.

Frente al problema con las alarmas comunitarias que no están en función, el director de Distriseguridad, Víctor Arango, sostuvo que esto obedece a que no funciona la señal que las alarmas emiten al comando de Policía, debido a que unos módulos están fuera de servicio. Sin embargo, aclaró que estos ya fueron solicitados y estarán "llegando a la ciudad en los próximos 15 días".

- Ciclorutas

Dos dificultades en torno a las ciclorutas se han presentado en el Parque Lineal de Crespo.

Una, es que, a pesar de contar con dos kilómetros de esta, los ciclistas no tienen ingreso desde las avenidas hacia las ciclorutas del parque, ni un desvío que permita a los ciclistas que se movilizan en sentido La Boquilla – Centro ingresar a la vía principal del barrio Crespo. (Lea aquí: Ni por el túnel ni por el parque ¿dónde están las vías de las bicicletas?)

Además, las autoridades de tránsito les prohíben ingresar al túnel por motivos de seguridad vial. Por lo que los ciclistas se ven obligados a saltarse algunos separadores.

La segunda dificultad en las ciclorutas obedece a un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual se exhortó a la comunidad a no usar la ciclovía del parque como sendero peatonal.

Sin embargo, algunos residentes del barrio afirman que dichas sendas no son las más apropiadas, pues la vía está cubierta por triturado, material que no es el más ideal para que caminen personas de la tercera edad, usuarios con alguna discapacidad física o madres con bebés en coches.

¿Qué dice el Consorcio Vía al Mar?

El Consorcio Vía al Mar sostuvo que en el proyecto no se contempló el acceso a las cicloruta del parque lineal, en el sentido de que estas estaban pensadas como un circuito interno para recreación y deporte.

En cuanto al ingreso de los ciclistas por el túnel esta es una decisión del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT), y estos ratificaron a El Universal que los ciclistas de Cartagena tienen prohibido el acceso a este, como cumplimiento a los estándares de seguridad a nivel mundial.

Basuras

Otro punto negativo que han manifestado los residentes del barrio Crespo es el funcionamiento de algunos contenedores de basura instalados en el parque, pues se dicen que son únicamente para usos exclusivos de la poda de árboles, pero vecinos del sector depositan residuos sólidos ahí, y luego habitantes de la calle esparcen la basura fuera de estos contenedores.

Por medio de un derecho de petición, Justo Javier Martínez Gómez, habitante de Crespo, le solicitó al Consorcio Vía al Mar ubicar los contenedores de basuras lejos de la zona habitada.

Además, pidió socializar con los vecinos de la zona la prohibición de depositar sus desechos en los contenedores.

Obra incompleta

Álvaro Méndez, presidente de la JAC, sostuvo que el parque está incompleto, cerca de 5 hectáreas se encuentran sin construir.

Y es que el Consorcio Vía al Mar prometió a los residentes de Crespo cuatro canchas de voleibol y dos de fútbol playa, pero hasta la fecha estas no se han materializado.

“A nosotros nos entregaron el parque no como lo diseñaron. Hay una zona de desarrollo futuro, donde se realizarían otras canchas, parqueaderos y eso no se ha hecho. También nos prometieron unos puentes peatonales y tampoco se han realizado", indicó el presidente de la JAC.

Méndez agregó que el parque fue entregado con pocos elementos de entretenimiento. “La zona de hacer ejercicio solo contaba con 4 máquinas biosaludables, nosotros conseguimos 10 más. La zona de juegos infantiles solo tiene 4 juegos en una extensión de 14 hectáreas. Ellos prometieron al inició dar algo mejor”, manifestó el líder comunal.