Vecinos de la calle Colombia llevan tres días inundados

La presente temporada de lluvias tiene a los habitantes de la calle Colombia nuevamente sufriendo con las inundaciones.

Dicha calle se localiza en el sector Central, del barrio Olaya Herrera, y desde hace más de 30 años sus líderes comunales vienen luchando para que sea pavimentada y dotada con buenos sistemas de evacuación de aguas pluviales.

Pedro Ramos Vásquez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), dijo que hace un año el gerente de Corvivienda, William García Tirado, visitó la calle y sugirió que el Distrito podría comprar un inmueble por donde construir un conducto para evacuar las lluvias hacia el caño Ricaurte, pero hasta el momento no se ha visto tal diligencia.

Ramos Vásquez agregó que ni siquiera se ha podido lograr que la calle sea dotada de bordillos y andenes, por lo cual está alta en unos tramos y baja en otros, lo que facilita la permanencia del agua después de un aguacero.

Al respecto, aseguró que la calle se inunda en cuestión de minutos con la más leve lluvia, pero su permanencia puede durar hasta tres días.

En cuanto a la pavimentación, dijo que ni una acción popular que ganó el sector ha surtido efecto, “porque en la Secretaría de Infraestructura siempre nos dicen que no hay presupuesto”.

Mientras tanto, según los afectados, hay aguaceros que no solo inundan la calle sino que también se introducen en las viviendas y las corrientes transportan culebras, ratas y basuras de todo tipo, que ponen en peligro la salud de los niños.

El gerente de Corvivienda, William García Tirado, aclaró que nunca se comprometió a comprar un inmueble, puesto que su despacho no tiene esa función. Según él, solo expresó que podría sugerirle a la Secretaría de Infraestructura del Distrito que haga tal compra y construya el sistema de evacuación. De hecho, dijo haber enviado el informe a ese despacho, para que visitaran la zona, pero los líderes comunales no volvieron a contactarlo. Sin embargo, se puso a la orden para que la nueva administración ejecute la solución. El Universal intentó dialogar con Clara Calderón, directora de Infraestructura, pero esta no respondió su teléfono celular.