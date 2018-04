Vecinos de la Playa de la Artillería están agobiados por el ruido

(Vea aquí nuestro especial completo sobre el Centro Histórico)

El ruido que se produce en algunas de las calles más transitadas de la ciudad amurallada es insoportable para muchos de sus vecinos. Siendo más específicos hablamos de la calle de la Playa de la Artillería, precisamente a la altura del parqueadero de Café del Mar, sector que los residentes señalan como punto crítico por graves problemas de movilidad y contaminación sonora debido al alto flujo vehicular.

Los moradores manifiestan que viven perturbados por el ruido, y los huéspedes de hoteles se quejan constantemente por la bulla que les invade la habitación, producto del estruendo de pitos y cornetas en los trancones, la música alta de las discotecas en las noches y las tradicionales chivas rumberas que recorren todo el cordón amurallado con amplificadores para que la música sea oída afuera y adentro.

“Todos los días se presenta la misma situación. En horas pico y fines de semana por la noche se forman embotellamientos estresantes y no para el ruido de las bocinas. Es imposible conciliar el sueño y no es justo que no podamos dormir tranquilamente y tener que soportar el bullicio", indica una de las residentes afectadas.

Si bien la Constitución Nacional de 1991 contempla en el artículo 79 que "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”, tal parece que este derecho poco les importa a los ruidosos.

De acuerdo con el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), una gran parte de la contaminación acústica en las ciudades es generada por fuentes móviles como los buses, taxis, motos y vehículos.Sin embargo, a la entidad le corresponde regular las fuentes por autoparlantes y artefactos sonoros. Si se trata de bocinas o sonidos estrepitosos por el mal estado de algunos buses, busetas y taxis, esa tarea le corresponde al Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT).

“El EPA y el DATT realiza de manera permanente operativos en diversos puntos de la ciudad tendientes a controlar el ruido, emisión de gases y mal estado de buses, busetas y taxis en la ciudad. En ese sentido, si están faltando a la norma, se decomisan los equipos estridentes y se interponen las sanciones que determina la ley”, afirma Leonel Guardo, subdirector técnico de desarrollo sostenible del EPA.

A principios de febrero Fernando Niño, director del DATT, emitió un comunicado informando "que el en compañía del EPA retomó un proceso de control y revisión a las chivas turísticas. Además que tendrán un decreto que les prohibirá hacer ciertas cosas que hasta ahora tienen permitido, con el fin de garantizar que este tipo de vehículo cumpla con todas las condiciones necesarias para prestar un servicio con seguridad y eviten seguir incurriendo en algunas contravenciones a las normas de tránsito". No obstante, hasta la fecha el decreto no ha sido firmado, pues se está coordinando todo con gremios hoteleros, residentes y comerciantes.

"Estamos realizando un proyecto para reglamentar las chivas, por dónde circular, dónde parquear, las horas de movilidad y los lugares dónde pueden bajar a los turistas", sostuvo Niño.

Este decreto va de la mano del proyecto de peatonalización del Centro Histórico que está a punto de ser expedido, el cual regulará el tránsito por la ciudad amurallada, haciendo de esta área más peatonal para el goce de ciudadanos y turistas.

Proyecto al que no le faltan críticas. "Es muy preocupante el decreto que peatonaliza calles del Centro Histórico. Primero porque al no existir alternativa de movilidad, acaba con el uso residencial del Centro. Eso está estudiado y comprobado en otros centros históricos del mundo”, opina una vecina del Sector. “Además favorece la invasión del espacio público como sucede ya en calles peatonales como la Calle de la Ronda, que están literalmente tomadas por esta actividad ilegal".

“Las medidas que se adoptarán buscan mejorar la movilidad en este punto de la ciudad, por lo que la restricción para la circulación de vehículos por la zona aplicará desde las 11 am hasta las 5 am”, indicó el funcionario.

Aunque el proyecto beneficiará a los residentes como a peatones en general, los pobladores aseguran que problema en la Calle Playa de la Artillería seguirá presentándose por la falta de cultura de muchos y autoridades que se hacen los de la oreja mocha.