Vecinos en Bocagrande se quejan de ruido por fiestas en el hotel Hilton

Las horas de sueño de los residentes en la carrera sexta de Bocagrande, en la Zona Norte, se vieron interrumpidas por el ruido generado en una fiesta realizada en la noche de ayer en las playas del hotel Hilton, en El Laguito.

Un residente de la zona, contó a ElUniversal.com.co que las fiestas en el hotel “son permanentes”, y que en estas se reproduce música a través de parlantes con altos volúmenes.

“Ya he perdido la cuenta del número de veces que nos ha tocado desvelarnos porque a cada rato hacen fiestas en la playa del hotel. Yo no sé si es que ponen los parlantes dirigidos en dirección a Bocagrande pero el ruido es molesto. Deben pensar en las personas que tenemos que cumplir compromisos laborales, en los niños que deben ir a estudiar”, expresó el habitante.

La celebración al interior del hotel empezó hacia las 9:00 de la noche y culminó a las 2:00 de la madrugada. “La fiesta se acabó a las 2:00 de la mañana, pero era la 1:00 a.m, la 1:40 a.m y no podíamos dormir. Desde las 9:00 de la noche que comenzó la fiesta ya el sonido era molesto. No hay derecho. Existe un Código de Policía para que la gente respete y se ajuste a las normas de convivencia. Aún y cuando teníamos ventanas cerradas el ruido llegaba hasta mi habitación”, sostuvo el residente.

A través de videos, se puede escuchar el ruido que llegaba hasta las viviendas de la carrera sexta, provenientes de una fiesta en el prestigioso hotel.

ElUniversal.com.co intentó obtener una respuesta oficial de la cadena hotelera sobre esta situación, pero la persona a cargo respondió que devolvería la llamada con un pronunciamiento y hasta el momento, no la hemos recibido.

