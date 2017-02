"Ver para creer", dicen en Bazurto.

A principios de 1970 comenzaron a escucharse en Cartagena rumores según los cuales el viejo mercado de Getsemaní sería erradicado; y sus comerciantes, trasladados a un sector del barrio Pie de la Popa, llamado “Bazurto”.

Julio Pájaro Acosta era apenas un muchacho que colaboraba en las tres colmenas y las dos bodegas que su familia tenía en la Calle del Arsenal, pero recuerda diáfanamente que Bazurto era un terreno cenagoso, agrietado por una laguna de donde los pescadores sacaban de todo...hasta babillas.

El año que viene (si no sucede algo distinto) cumplirá 40 años de estar en el Mercado de Bazurto administrando el “Granero Julio Pájaro”, que era el mismo nombre que tenían los negocios de su padre en el Mercado de Getsemaní, al que también conocían como el “Mercado Público”.

“En esa época sucedió lo mismo que ahora --explica Julio--: todos los días escuchábamos que iban a trasladar el mercado. Algunos comerciantes no lo creían, porque decían que los políticos eran unos embusteros. Otros, ni lo creían ni querían, porque pensaban que el mejor sitio para vender en Cartagena era el Mercado Público”.

De esto último, Pájaro Acosta dice ser testigo directo de que eran las 7 de la noche y su padre tenía que espantar a la clientela, porque no le dejaban cerrar el negocio solicitándole mercancías de todas las denominaciones.

En 1976 comenzaron a verse las primeras retroexcavadoras y volquetas trabajando en Bazurto, acontecimiento que eliminó las dudas sobre el tan comentado traslado, que terminó concretándose dos años después.

“Esa mudanza duró algo así como un mes –afirma el comerciante--. La Alcaldía de Cartagena puso todos los camiones de las Empresas Públicas Municipales a nuestra disposición. Mientras íbamos subiendo las pertenencias a las volquetas, unas catapilas tumbaban las casetas de madera y las paredes de ladrillo macizo; y así mismo salían las montoneras de ratas, que parecían conejos; y las cucarachas, que se nos montaban por las piernas. Pero, con todo y ajetreo, había gente que no se convencía de la conveniencia del traslado, porque decían que Bazurto era una zona maluca y quedaba muy lejos”.

Advierte que antes de que se iniciaran las demoliciones, la Alcaldía Municipal citó a los comerciantes para que recibieran las llaves de sus nuevos locales, “pero primero tenían que meter la mano en una urna donde había un poco de balotas numeradas. Algunos salieron premiados, porque sus locales estaban en buenos sitios.

Pero otros, a quienes les tocaron los sitios menos centrales, quebraron al poco tiempo”.

Ejemplo de esto último fue una familia apellidada Chico, que, de acuerdo con lo que rememora Julio Pájaro, “hacía parte de los que más vendían en Getsemaní.

Figúrate que ellos llegaban a su colmena a las 5 de la mañana y encontraban a la gente amontonada esperando a que abrieran; y eran las 12 de la noche y todavía estaban vendiendo. Pero al poco tiempo de estar aquí en Bazurto remataron el local, porque las ventas les bajaron demasiado”.

Los Chico no fueron los únicos que nunca se adaptaron al nuevo mercado. Una centena más vendió sus locales a los vecinos que tenía al lado, y fue así como las actuales colmenas se ampliaron, pues, cuando las entregaron, sus tamaños no resistían una comparación con los locales de Getsemaní. La colmena de Pájaro en realidad está compuesta por dos locales: uno que le entregó la Alcaldía y otro que le vendió un vecino quien debió marcharse por motivos de salud.

Muchos fundadores del Mercado de Bazurto concuerdan en afirmar que la mejor vista panorámica que tenía el Mercado Público era la Bahía de las Ánimas, mientras que en Bazurto la mejor visión era la Avenida Pedro de Heredia y el barrio La Quinta, dado que no existía la multitud de casetas y paredillas que se fueron levantando con el abuso del espacio colectivo.

“Por dentro de Bazurto –cuentan-- circulaban los buses de los barrios y los de los pueblos. En esa época el mercado tuvo un administrador al que le decían el Capitán Arévalo, quien se la pasaba caminando por todo el mercado; y, cuando veía un saco mal puesto, o una moto mal parqueada, enseguida los decomisaba. Pero se fue el capitán, y se formó el desorden”.

A Armando Castro Álvarez no le dieron un local, pero le autorizaron una placa para que pusiera el negocio que quisiera. Él explica que una “placa” era un pequeño espacio de piso donde la gente armaba una caseta o mesa conque ganarse la vida. Antes de eso, vendía cigarrillos frente al Camellón de los Mártires, y declara que fue uno de los pocos en alegrarse cuando circulaban las noticias sobre el posible traslado al Pie de la Popa.

Ahora el negocio, que no tiene nombre, es un local amplio. Se fue expandiendo con las placas que los comerciantes cedían a Castro Álvarez, quien considera que en Bazurto obtuvo mejores ganancias que cuando vendía en Getsemaní, “pero desde hace unos diez años este mercado se ha ido postrando económicamente, porque a Cartagena ha llegado mucha gente de otras ciudades a abrir abastos, supermercados y variedades que son una competencia fuerte”.

A diferencia de Julio Pájaro, quien se muestra optimista con el nuevo traslado hacia las afueras de la ciudad, Armando Castro afirma que “hasta no ver no creer. Si se da el traslado y me muestran buenas condiciones para trabajar, me voy. Pero si veo que la cosa no me va a funcionar, me llevo este negocio para mi casa”.

Algo parecido piensa Lorenza Martínez Cabarcas, nativa del Palenque San Basilio, quien tenía 8 años cuando sus padres vendían pescado del municipio de Soplaviento en el sector Las Mallas, Calle del Arsenal. Aún, pese a sus 71 años de edad, tiene claras las imágenes de las poncheras rebosantes de peces de varios tamaños y nombres, cuyos principales compradores eran las fondas del mismo mercado y los restaurantes del Centro Histórico.

Cuando las retroexcavadoras asolaron las ventas de El Arsenal, Lorenza era una muchacha con sobrados arrestos para los negocios, pero después de cierto tiempo de estar en la Avenida del Lago, compitiendo contra las grandes bodegas y los barcos de pescadería, se aburrió de esos menesteres y decidió abrir una fonda en la estación de los buses intermunicipales.

Eran los tiempos del Capitán Arévalo y el nuevo negocio le funcionó viento en popa, puesto que sus principales clientes eran sus propios paisanos y los campesinos que llegaban de madrugada a Cartagena y esperaban la tarde para el retorno, periodo durante el cual la cocina de Lorenza se daba el lujo de ofrecer a sus comensales hasta cuatro calderos de arroz diarios.

“Desde que mandaron los buses para la Terminal de Transportes el negocio ha venido decayendo”, dice la palenquera con evidente pesadumbre, pero activa una sonrisa escasa de dientes cuando se acuerda que ese nuevo mercado, del que tanto se habla por ahí, estará cerca de la Terminal de Transportes.

“Allá están los buses de los pueblos –musita--: la misma gente que se comía mis cuatro calderos de arroz”.