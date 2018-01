¿Qué pasó entre la senadora Galvis y los jóvenes que borraban avisos políticos?

Eran las 7:00 de la noche del sábado 27 de enero cuando integrantes del grupo artístico cartagenero, Resistencia Ciudadana, se reunieron en la Avenida Crisanto Luque, con el fin de pintar sobre una publicidad política de la aspirante al senado Dayra Galvis Galvis, en el marco de su “campaña anticorrupción”. (Lea:Cartageneros eliminan propaganda electoral de espacios públicos)

Sin embargo, sus labores fueron interrumpidas con la llegada de la líder, personaje del cual se habla en la publicidad, quien se bajó del carro donde venía para hablar con los artistas. En redes sociales uno de los integrantes manifestó que la mujer los habría agredido verbalmente.

Todo esto lo explicó uno de los artistas de Resistencia Ciudadana, quién por seguridad decidió reservar su nombre. Los hechos también se evidenciaron a través de un video que empezó a circular en redes sociales.

Galvis aclara lo ocurrido

En vista de lo sucedido la noche del sábado, Q’hubo se comunicó con la aspirante al senado Dayra Galvis Galvis, quien en su defensa manifestó que nunca insultó al grupo de jóvenes artistas.

“Por favor, que muestren los videos que circulan en las redes sociales a ver si en algún momento yo los he insultado, pues tampoco tendría por qué hacerlo”, explica Galvis quien añade que “esa noche yo salía de un evento con un grupo de amigos, y nos desviamos a la altura de la (Avenida) Crisanto Luque, donde están algunos avisos publicitarios que son míos. De pronto me doy cuenta de que los estaban borrando”

Galvis prosiguió diciendo que “yo iba acompañada de mi amigo William Murra, y él se bajó del vehículo a preguntarles a esas personas el porqué lo hacían. Luego yo también salí del carro y les pregunté lo mismo, entonces los muchachos que procedían a pintar, me explicaron que hacían parte de un movimiento ciudadano y que ya habían quitado otros avisos políticos dentro de la campaña que ellos están haciendo. Después de eso yo me subí al carro y me fui, y luego el resto de muchachos también se fueron y no supe más”.

La senadora indicó que conoce de un detalle con un tarro de pintura que se derramó en el lugar. “Sé que una de las personas que me acompañaba golpeó un tanque de pintura de los jóvenes, cuándo fue a arrancar el carro, pero fue accidental", comentó.

Es la democracia

Galvis subrayó que es consciente desde hace mucho tiempo de estas prácticas antipolíticas y que son plenamente democráticas.

“El problema no es que lo borren, sino que escriban sobre lo que ya existe, pues nosotros también tenemos derecho de hacer publicidad. Eso también es democracia”, concluyó.