Video: Así contamina con escombros una empresa en Nuevo Campestre

En un video, grabado por la misma comunidad, quedó registrado el momento en que Novaro Piedras Naturales, empresa dedicada a la importación y comercialización de marmol en Cartagena, arroja escombros en un espacio peatonal justo al frente de sus instalaciones, en un punto que, al parecer, ya es usado como basurero satélite.

En las imágenes, se ve claramente cuando un obrero sale de la empresa con una carretilla, deposita los residuos especiales y vuelve a entrar a la sede. La acción, según el presidente de la Junta de Acción Comunal (Jac) del barrio, Victor García Martínez, se repite con frecuencia.

"La Jac, a través de la coordinadora ambiental, ha hablado varias veces con la empresa para que no sigan contaminando, dicen que no lo harán más, se excusan, pero siguen reincidiendo en la conducta. Ayer fuimos con Aseo Urbano a hablar con ellos, sin embargo no cambia la situación. Ya van tres veces que arrojan escombros", precisó.

En reiteradas oportunidades- asegura el líder comunal- han llamado a la policía de cuadrante para que tome los correctivos que el nuevo Código Nacional de Policía (Ley 1801 del 29 de julio de 2016) establece en estos casos, pero los uniformados señalan que a la institución no le corresponde aplicar los comparendos.

¿Qué dice la empresa?

¿Dónde queda la responsabilidad social de Novaro? Es el interrogante que se hace la comunidad del Nuevo Campestre en la Manzana M lote 2.

Eluniversal.com.co habló con la empresa y esta reconoció estar cometiendo una falta. No obstante, se excusó argumentando que los habitantes del barrio también echan basuras en el sitio.

"Los escombros los echamos en frente de la empresa, pero ahí la misma comunidad también echa basura. Mis escombros se los llevaba Aseo Urbano, sin embargo como la comunidad estaba botando, también me puse en esa posición, aunque sé que no es la correcta", sostuvo Vicky Licona, una vocera de la empresa.

Finalmente se comprometió a adoptar otro tipo de comportamiento ante la situación.

Secretaría se pronuncia

Al respecto, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, que antes de entrar en vigencia del Código se encargaba de imponer los comparendos ambientales, indicó que "notificarán de la problemática a la Policía para que tome las acciones a las que haya lugar".

Sanciones

La persona natural o jurídica que sea sorprendida arrojando escombros, deberá enfrentar desde amonestaciones (trabajo social) hasta multas pecuniarias que van desde 4 hasta 32 salarios mínimos diarios vigentes, es decir, unos 787.600 pesos.