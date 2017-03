Video: Con velorio, comunidad reclama reapertura del UPA del barrio El Líbano

Tres años completa la comunidad del barrio El Líbano sin el servicio de la Unidad Primaria de Atención (UPA) por lo que este miércoles, tal como lo habían anunciado madrugaron a hacer un velorio simbólico para darle cristiana sepultura a este centro asistencial y exigirle a la Administración Distrital una explicación sobre la "enfermedad" que lo llevó a la "muerte".

Con el cuerpo sin vida de "Manolo UPA" dentro de un féretro la comunidad preparó toda una puesta en escena con dolientes de la "víctima" y varias letanías para quejarse por la falta de servicio del UPA y manifestar la necesidad urgente que tienen los barrios aledaños de que se reabra este centro de atención primaria en salud.

El UPA de El Líbano, está cerrado desde el 27 de abril de 2014 cuando se iniciaron unas obras de mejora de la infraestructura, las cuales fueron suspendidas el 21 de diciembre de ese mismo año por el inminente cambio de administración, sin embargo el 30 de ese mismo mes el alcalde de turno, Dionisio Vélez Trujillo dio la obra por inaugurada en un evento protocolario. En enero de 2016, Manolo Duque visitó el lugar y se comprometió a entregarlo antes de que finalizara el año; sin embargo llegó 2017 y la promesa no se cumplió y Duque dijo, entonces que sería inaugurada en enero, al finalizar enero dijo que en febrero y a finalizar febrero que después de Semana Santa.

El UPA le brindaba atención no solo a la comunidad de El Líbano, sino también a la del Once de Noviembre y a Ricaurte. Con su cierre esta población se ha visto afetada porque no tienen un lugar fijo al que acudir sino que deben dirigirse al UPA de La Candelaria o el de Las Gaviotas o a la policlínica de Olaya Herrera.

"Yo estoy llorando por el ojo que más duele, no sabemos cuál es el cáncer que ha matado a mi UPA", gritaba Adilia Aueralia, la mujer que hacia las veces de la esposa de "Manolo UPA." durante la protesta.

La manifestación llamó la atención de los transeúntes por su originalidad. "Tengo 36 años de vender lotería frente al UPA y doy fe de que este lugar se llenaba, tenía vida. La gente venía a sacar su cita y recibían la atención, pero ahora está 'muerto' y no hay derecho ante tanta necesidad que tiene la comunidad. En febrero lo pintaron y ya creíamos que era cierto que lo iban a reabrir y todos nos quedamos con los 'crespos hechos'", expresó Salvador Simáncas.