Video: ¿Hay que esperar que Playetas desaparezca?

Diez años pasaron, desde el 2006 que se formuló el proyecto hasta diciembre de 2016, para que la construcción del pedraplén de Playetas recibiera de la ANLA la licencia ambiental. La dificultad en la aprobación estaba, entre otras cosas, en lo sensible de la zona por la presencia de fauna y flora que podría verse afectada; pero hoy, cuando ha pasado un año más sin que se concrete la obra, el panorama de Playetas muestra varios metros de nuevo mangle cortado por habitantes de la isla para habilitar caminos, y al mar cubriendo totalmente la vía que comunica a Barú con Punta Iguana. A cientos de metros de la playa hay postes de energía abandonados en el mar que una vez estuvieron en tierra firme.

Un problema nacional

Dioris Pacheco, presidente del Consejo Comunitario de Barú, aseguró que la erosión costera en Playetas no es solo un problema de los baruleros sino de todo el país, “si se rompe esa zona, es cierto que quedaríamos nosotros incomunicados, pero también todo el lodo de la ciénaga afectaría los corales del parque natural. Están reduciendo la situación a inconvenientes de un corregimiento cualquiera, cuando hay mucho más en juego”, contó el líder.

Once años con el diseño

Dos fases le faltan a la construcción de la vía a Barú, primero, un pedraplén de 25 metros de ancho en su pie, 4,50 metros de alto y 10 metros de ancho en su corona, a lo largo de 1.441 metros. El segundo paso es terminar la vía en los nueve kilómetros restantes hasta el casco urbano del pueblo de Barú, cuyo presupuesto está garantizado por la concesión.

Pero ahora que ya hay licencia ambiental, la falta de recursos han vuelto a detener el proceso. “Un otrosí del contrato dice que mientras no se construya Playetas, nosotros no podemos seguir con los otros kilómetros y como no hay recursos para construir el pedraplén, estamos atados”, explicó Efraín Amín, gerente del Consorcio Vial Isla de Barú, encargado de la obra.

El pedraplén, tal y como está planteado costaría 55 mil 523 millones 261 mil 654 pesos, que deben ser conseguidos por el Distrito, pero que no han sido garantizados, por lo que, contó Amín, el consorcio está de manos atadas.

¿Quién se hace cargo?

Amín aseguró que para agilizar la consecución de los recursos, el consorcio ofreció al Distrito toda la documentación que exige el Gobierno Nacional para su aprobación en un Ocad, por ejemplo, y que hace varios meses lo entregaron al secretario de Valorización, Carlos Carmona, para que lo presentara.

La otra opción, planteada por el gobernador Dumek Turbay, es que la vía se construya como obra pública; la Gobernación de Bolívar entregaría los recursos y se descartaría al consorcio vial. “Para la vía de Playetas, hay un alto compromiso ambiental, lo que hemos hablado con la Alcaldía es que se haga una protección costera en esa zona. En los 9 kilómetros restantes, como gobernación estamos dispuestos a hacer la obra como pública”, enfatizó Turbay.

Afinando el presupuesto

El Universal se comunicó con el secretario de Valorización del Distrito, quien indicó que en este momento ya tienen una ingeniería detallada consolidada y están ajustando programación y presupuesto. “La idea es conseguir los recursos por el Sistema General de Regalías, para financiar por lo menos la primera fase que permitirá frenar la erosión costera, dar comunicación y construir el tramo faltante de Playetas a Barú”, contó Carlos Carmona. El funcionario destacó que para el primer trimestre del próximo año puede haber buenas noticias del proyecto, pues se han hecho reuniones con el Invias y la Gobernación para la financiación, por tratarse de una vía terciaria catalogada por el Invias.

Abriendo caminos

“¿Qué es más importante, la vida de un mangle, de una tortuga, o la de los baruleros, que morimos arrinconados en nuestra isla?”, cuestionó Dioris Pacheco, presidente del Consejo Comunitario del corregimiento de Barú.

Desde que se subió la marea, a principios de diciembre, decenas de carros se han atascado en la movediza arena del sector, intentando salir o entrar al pueblo, por lo que varios habitantes han optado por hacer caminos alternos, cortando los mangles cercanos a la orilla. Aún así, no todos los vehículos pueden pasar.