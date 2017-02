Videos, piezas claves para dar con el agresor de Jasmín Álvarez

Varios videos de imágenes captadas por cámaras de seguridad son pieza clave en la investigación que realizan las autoridades para dar con el paradero del agresor de Jasmín Álvarez Romero, la joven de 24 años que fue horrendamente golpeada y abandonada en un paraje del Anillo Vial hace 16 días.

El comandante de la Policía en Cartagena, general Luis Humberto Poveda, indicó que se manejan tres hipótesis del caso. Aunque no quiso entrar en detalle de cuáles son estas, aseguró que la investigación va por buen camino. (Lea: Encuentran a joven que desapareció tras tomar un taxi en Cartagena).

El oficial aún no descarta que en el brutal ataque a la joven estén involucradas terceras personas.

"Esta mañana estuvimos analizando el caso con la Fiscalía y la Alcaldía. Hay tres hipótesis que estamos manejando; no quiero precisarlas porque eso hace parte de la investigación, pero sí hay un buen avance en la parte técnica y científica. Tenemos videos de seguimientos, el movimiento de Jasmín, el taxi, el conductor del taxi", precisó Poveda.

"Hay elementos que no solamente ubican en la escena al taxista, sino que también hay otros aspectos que estamos valorando para no quedarnos con una sola hipótesis. El taxista puede ser no necesariamente uno de los agresores, sino uno de los sospechosos. Estamos cerca de poder dar alguna información positiva frente a este hecho", agregó el alto oficial.

Se esperan los resultados de los exámenes de toxicología practicados a la estudiante y el de Medicina Legal, que según la Fiscalía, aún no ha sido entregado por la institución.

Jasmín está estable

Entre tanto, Jasmín permanece estable en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica San José de Torices. Ha ido evolucionando en el tratamiento, pero a paso lento, según indicó a Eluniversal.com.co su tío Javier Enrique Méndez Silva. (Vea también: Jasmín, la joven brutalmente golpeada, sigue respondiendo a estímulos).

"Ella medicamente está estable, sigue evolucionando, pero la mejoría no es tan rápida como desearíamos todos en la familia. Aún no habla", aseguró.

Las cadenas de oración continúan para pedir que la joven se recupere pronto y regrese a su hogar. (Lea: Cartageneros se unen en oración por la salud de Jasmín Álvarez Romero).