Villa Olímpica: Transeúntes exigen presencia de la policía para evitar robos

Con mucho miedo transitan las personas por la Villa Olímpica ya que la zona está prácticamente sola todo el día, lo que expone a los transeúntes a los robos que cada vez aumentan. Q’hubo decidió ir hasta el lugar y hacer un pequeño recorrido para comprobar y nos encontramos con un panorama desolador.

Orlando*, quien todos los días pasa por el sitio para ir hasta la estación de Transcaribe, nos contó que en días pasados fue víctima de robo cuando eran aproximadamente las 7 de la mañana.

“Iba con mi bolso cuando me salieron dos muchachos, uno de ellos con un machete y me dijeron que les entregara todo o me pegaban. De una lo entregué porque no quería salir herido. En lo que va de año me han robado tres veces por esa zona”, relató el transeúnte.

Deportistas, con temor

Cada día, cientos de jóvenes llegan a esta zona con el fin de practicar distintos deportes para buscar una mejor vida. A pesar de la buena disposición de los muchachos, la mayoría de ellos han dejado de ir al complejo deportivo por los robos o si van lo hacen con mucho miedo y es por eso que tanto ellos como padres de familia exigen pronta acción de parte de las autoridades.

En nuestra visita, notamos una sola cámara de seguridad la cual se encontraba en el lado oriental del estadio Jaime Morón.

Por otra parte, los transeúntes denuncian que cerca de la pista atlética hay tres huecos los cuales están llenos de basuras. Además, estos no tienen tapas y temen que alguien caiga.

Nombre cambiado*