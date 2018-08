Villa Rubia está “entre la espada y la pared”: debe escoger entre vía o canal

De tener “asegurados” los recursos para la construcción de la calle principal y la ampliación del canal, en el barrio Villa Rubia pasaron a estar “entre la espada y pared”. Esto porque hoy, la Secretaría de Infraestructura Distrital no tiene presupuesto para ninguna de esas obras y, de tener algo de recursos, solo podría invertir en una. ¿Cuál será?

Jesús Dejanón Jurado, presidente de la Junta de Acción Comunal, dijo a El Universal que “desde hace años tenemos dos proyectos grandes en espera: la ampliación del canal, porque las aguas lluvias se represan, nos están afectando y desvalorizando las casas; y la construcción de la calle, porque el 90 % no sirve. Que ¿cuál de las dos queremos? Para nosotros es más importante la ampliación del canal, pero hay opiniones divididas en Villa Rubia. Unos quieren calle, otros canal”.

El líder sostuvo que los recursos para ampliar el canal fueron aprobados en febrero de 2017, en una reunión que contó con su participación, así como con la de Manolo Duque, quien fungía como alcalde; Alfredo Bula, como gerente de Edurbe; y Luz Estela Cáceres, secretaria General de la Alcaldía. “Allí se aprobó la ampliación inmediata de los canales Villa Rubia A y B, pero el proyecto lo tumbó en abril un juez administrativo”.

Lo que resolvió el Tribunal Administrativo de Bolívar fue invalidar el Acuerdo No. 023 de 2016, que facultaba al alcalde de Cartagena transferir a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico y Participación de Propósito General - Libre Inversión (SGP), para la ejecución de obras del sistema de alcantarillado pluvial.

Dejanón Jurado indicó que “nosotros pasamos una carta a Edurbe, solicitando los diseños y la ampliación del canal, y el secretario General, Javier Barandica, nos dijo que ya no son ellos el ente competente para dar respuesta. Barandica trasladó la queja a la Secretaría de Infraestructura, donde me dijeron que para el canal no hay plata”.

Hay que comprar predios

Víctor Julio López Vargas, dignatario de la JAC encargado de ejercer vigilancia sobre las obras, señaló que “en el periodo de Duque se aprobó la ampliación del canal. Se aseguraron los recursos por regalías. El problema fue que para hacerlo había que comprar cuatro predios, de los cuales dos son casas y el resto patios. Con recursos de regalías no se podía hacer eso. Manolo abonó el 50 % para la compra de predios, pero tuvo su problema judicial y las cosas quedaron así. Luego, se dio el proceso con Edurbe y ahora nuevamente quedó paralizada la obra”.

Alberto Carriazo, delegado de la JAC, precisó que “hay que comprar una casa en La Consolata, cuatro en Villa Rubia y patios, para ampliar el canal y el corrido del agua de acuerdo a la necesidad que tiene el barrio. Eso se está pidiendo hace alrededor de 15 años. En eso estaban construidas las casas del lado de Villa Rubia, pero no las de La Consolata. De ese lado había un solar inmenso. El propietario vendió y construyeron una casa, por lo que hoy día es más complicada la ampliación porque no tienen que comprar un lote sino una casa en La Consolata”.

López Vargas recalcó que “en este momento estamos necesitando las dos obras. La ampliación del canal, porque cuando llueve el agua alcanza metro y medio de altura por el ancho de la calle, que es una calle canal. Y la construcción de la calle principal, que se está deteriorando por las aguas lluvias y todo los desechos y artículos que arrastran de barrios aledaños”.

La calle “nunca estuvo” priorizada

Consultada por El Universal, la secretaria de Infraestructura Distrital, Clara Calderón, informó que “fueron 21 mil millones de pesos los que se destinaron en el presupuesto de 2018 para la pavimentación de 21 vías. Entre esas 21 vías que se escogieron nunca estuvo Villa Rubia. Es un proyecto que se tiene pendiente, como muchos otros en comunidades. Nosotros hacemos la gestión. Pero hay mucha necesidad de infraestructura vial. Faltan como 400 calles por pavimentar en la ciudad. Villa Rubia es una de esas calles”.

Puntualizó que entre las vías con pavimentación priorizada están “La Campaña, entrada a Colombiatón, La Cuchara en El Pozón, dos en Fredonia, San Luis en Zaragocilla, 69 A y 69 B en La Victoria, una en San Pedro Mártir, otra en La Candelaria. Se contrataron con Edurbe y ya se iniciaron varias”.

La vía de Villa Rubia tendrá que esperar. “Lo que se podía hacer con esta comunidad, al igual que en otras comunidades pendientes con vías, es incluirla en el presupuesto del 2019”, aseguró Calderón.

Del canal dijo que: “Villa Rubia sí tenía su canal programado dentro de los 26 que construiría Edurbe, pero ese acuerdo del Concejo se cayó. El Distrito está mirando cómo estructurar financieramente el macroproyecto del alcantarillado pluvial. Cuando el Distrito determine cómo va a ser la estructuración, el canal de Villa Rubia estará incluido. Ya está adelantado porque tiene los diseños listos. Los hizo la Universidad de Cartagena”.

Con la calle, “engañados” por el Distrito

Según el presidente de la JAC de Villa Rubia, la calle principal se quedó sin recursos por una mala jugada del Distrito.

“Esta calle, la única que tenemos con 14 callejones, estaba priorizada por la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón. Tenemos el diseño, los planos, el proyecto. Sucedió un caso insólito. Por 15 días se extraviaron los diseños en la Secretaría. Se desaparecieron a finales de junio y aparecieron como el 15 de julio, apenas se fueron los proyectos para Bogotá. Para nosotros eso fue planeado, fuimos engañados por la administración.

“Hoy la secretaria dice que no nos pudo incluir en las 21 calles porque no envió el proyecto y el presupuesto no alcanza, que si queda algo del presupuesto nacional posiblemente nos puede ayudar, pero nos pone entre la espada y la pared a la comunidad y a la JAC. Son dos proyectos grandes en los que necesitamos que nos ayuden”.

Advirtió que “esta calle ha sido un caos, un cráter, un problema desde hace 30 años. Se ha venido deteriorando por el invierno. Los taxis no quieren entrar y los vecinos, que tienen carro, que son la mayoría, tienen que dejarlos en parques o pagar parqueo. Buseta no pasa por aquí. Cogemos Transcaribe o buseta de Socorro como a cinco cuadras de la entrada y a cuatro de La Consolata.

“Le estamos pidiendo a la administración que nos solucione este problema. No suplicando, porque estamos en nuestro derecho, todos los habitantes de Villa Rubia pagamos impuestos. En Infraestructura dicen que tenemos que esperar hasta el año que viene para que se ejecuten las obras. Nosotros no podemos esperar más, vamos a tomar medidas en la próxima junta directiva para ver si hacemos un plantón o instauramos una acción popular, para que un juez decida el futuro de Villa Rubia”.