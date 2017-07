Voluntarios extranjeros llaman la atención sobre estado del Juan Angola

Jóvenes voluntarios de Francia, Martinica, Corea del Sur, Alemania y Brasil se unieron en la mañana de ayer con los niños asistentes al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Actuar por Bolívar, sus familias y personal de esa fundación, para llamar la atención de la ciudadanía sobre el estado del caño Juan Angola.

En la jornada se hizo la siembra de árboles en cercanías al cuerpo de agua, a la altura del barrio Canapote. Los nuevos árboles quedaron instalados en macetas decoradas en las que se leen mensajes como “el clima está cambiando ¿y tú?”.

Kimberly Schmau, de 20 años, quien arribó de Alemania a Cartagena hace 11 meses para trabajar por el medio ambiente, dijo que “cuando llegué no sabía que aquí había tantos problemas con ese tema, y pienso que se debe a que la gente de aquí tiene muchos problemas. En los barrios piensan más qué van a comer, cómo van a pagar la renta, y por eso no se preocupan por dónde deben y dónde no depositar la basura, pero es importante que les enseñemos cómo reciclar y dónde depositar las basuras”.

La joven estará cuatro semanas más en la ciudad trabajando con los niños del CDI, labor que realiza en el marco de un proyecto de su Gobierno que brinda a los jóvenes la posibilidad de viajar a otros países y trabajar en la temática social que escojan.

Con el mismo interés, hace dos semanas llegó Grapindor Charlene, de la isla Martinica (Francia), junto a tres jóvenes. Todos son miembros del movimiento Scouts et Guides de Martinique (Scouts y Guías de Martinica).

“Queríamos ayudar a una fundación y elegimos Actuar por Bolívar porque se encarga de los niños y del medio ambiente. Son dos causas importantes por las que vale la pena luchar porque es necesario educar a los niños y sensibilizarlos a ellos y a gente de todas las edades sobre el medio ambiente”, dijo la joven de 19 años.

Contó que para llegar a la ciudad “recibimos subvenciones de organizaciones, recolectamos dinero vendiendo postres y tuvimos apoyo de familiares. El objetivo es ayudar a otros, así sea un poco”.

A tomar conciencia

Angélica Ávila, del departamento de proyectos de Actuar por Bolívar, afirmó que desde hace seis años nació el proyecto de recuperar el caño Juan Angola con apoyo de voluntarios de diversos países.

“Hicimos la siembra de árboles porque nos preocupamos por la salud de las personas que laboran en la institución y de todos los niños del CDI. La idea es ir abarcando más tramos del caño, recuperar todo el cuerpo de agua y a medida que avancemos ir haciendo conciencia de ciudad, pero uno empieza en casa y el punto más próximo a nosotros es donde hoy estamos”, dijo Ávila.

Advirtió a la empresa de aseo de la zona, Pacaribe, que “estamos preocupados por el terreno que tenemos al frente porque no sabemos si lo están rellenando o de qué manera están recogiendo la basura. El mangle ya se ha destruido bastante”.

Ávila recalcó que ese punto es crítico de arrojo de basuras. “Está bastante contaminado. Esperamos que personas externas o de la misma comunidad no retiren o destruyan las macetas por ir a echar basuras”.